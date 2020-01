Donald Trump le responde a Greta Thunberg: "Ocúpate de otra cosa"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a la ambientalista sueca Greta Thunberg que dejara de preocuparse tanto por su país y lo hiciera más por otros continentes que lanzan gases a la atmósfera.

Durante la asamblea del Foro Económico Mundial, en la ciudad suiza de Davos, Thunberg mencionó que "los activistas no se rendirán", luego que el mandatario los tratara de "eternos profetas de la fatalidad", y que la iniciativa de plantar un billón de árboles en el mundo, a a que sumará Estados Unidos, es bonita pero "en absoluto suficiente".

