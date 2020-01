La "batalla imposible" contra el receso parlamentario: ahora proponen que el Congreso sesione en Santiago durante febrero

"No suena muy coherente que se vaya a paralizar el Congreso Nacional en febrero por el motivo oficial de realizar diversas remodelaciones del edificio. Entre ellas, la reparación de los ascensores, que no son muchos, y a pesar de que las oficinas que ocupan los parlamentarios están principalmente en los pisos bajos", sostiene el diputado Andrés Celis, empeñado en navegar contra la corriente en un tema interno urticante para el resto de sus colegas: el clásico receso durante el próximo mes.

Pero la "batalla" emprendida por el representante RN viene de antes, ya que -argumentando que la crisis social podría agudizarse en marzo-, Celis ingresó un proyecto de ley para formlizarlo tomando la decisión de suspender el tradicional receso parlamentario de febrero y así permitir que el Congreso siga trabajando de manera ininterrumpida.

Con esa fórmula, se fijan en 15 días hábiles las vacaciones de los parlamentarios, tal como lo regula el Estatuto Administrativo que rige a los trabajadores del sector público. Y de ese modo se eliminaría el receso legislativo que convierte el Congreso en una casa fantasma durante febrero. “Todos saben que, en marzo, el estallido social puede volver, y tú puedes darle más condimento si es que el Parlamento no funciona en febrero. Yo no quiero colaborar en aquello”, expresa.

Su cuestionamiento no sólo apunta a desbaratar los supuestos motivos que no permitirían sesionar en Valparaíso durante el próximo mes, sino tambien a un asunto de fondo: "Hay varias leyes pendientes de tramitar que son fundamentales para el país y yo creo que se puede avanzar en algunas durante estos dúas, pero sería impresentable que no se lograran agilizar las demás porque los parlamentarios se van todo el mes de vacaciones", afirmó en La Red. Por último, plantea una alternativa razonable: "Si no se puede funcionar en el Congreso por los trabajos programados, perfectamente se puede sesionar en el Congreso en Santiago, es cosa de saber acomodarse y seguir trabajando", puntualiza. Ya sea que Celis tiene razón o no, el resto de los 198 parlamentarios hace rato que lo miran de reojo…