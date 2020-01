OMS deja en suspenso decretar alerta mundial por coronavirus

Posterior a la reunión de expertos de la OMS (Organización Mundial de la Salud) que se llevó a cabo en Ginebra, hace unas horas, se discutió uno de los puntos más importantes. Ver si se declara alerta sanitaria internacional por el coronavirus o no. Su director, el Doctor Mike Ryan; descartó esta posibilidad. Recalcando que se juntaran nuevamente mañana para definirlo, ya que aún necesitan más información

''Aprecio la cooperación del Ministro de Salud de China, con quien he hablado directamente durante los últimos días y semanas. Su liderazgo y la intervención del presidente Xi y el primer ministro Li, han sido invaluables, y todas las medidas que han tomado para responder al brote. Hubo una excelente discusión durante el comité hoy, pero también estaba claro que para continuar, necesitamos más información. Por esa razón, he decidido pedirle al Comité de Emergencia que se reúna nuevamente mañana para continuar la discusión. La decisión sobre si declarar o no una emergencia de salud pública de interés internacional, es una medida que me tomo muy en serio, y sólo estoy dispuesto a tomarla con la debida consideración de todas las pruebas.'', declaró el Doctor Mike Ryan

La OMS recalcó que requiere información sobre como se ha producido el contagio de coronavirus en las personas, por ejemplo: cuántos se contagiaron por otra persona, cuantos se contagiaron por algún animal; si fue así, que tipo de animal era. La única característica que se tiene sobre el virus, es que la mayoría de los afectados y fallecidos, poseían al menos alguna enfermedad como diabetes y/o presión alta. De igual forma, la OMS declaró que este no era un factor fundamental para ser afectado por el virus. No hay actualmente un rango de edad ni genero, especifico de contagio

En la conferencia se recalcó limitar el contacto humano con los pacientes o posibles pacientes, que estuvieran infectados; con el fin de prevenir contagios. Se destacó además, que es necesario actuar con rapidez en la detección del virus en una persona. Lo cual, China lo ha hecho de forma ejemplar. El Doctor Mike, felicitó a China por la rápida acción que tuvieron apenas se desarrolló este brote.

Por último se recalcó la importancia de la transparencia en la información entre investigadores, expertos y líderes mundiales, con el fin de evitar la desinformación. ''La clave número uno es la transparencia'' específico el Dr. Tedros Adhanom.

Hasta el momento, el virus no presenta mutaciones significativas, aunque se necesita una mayor investigación para evitar sorpresas. Recordemos que la cifra de muertos por este virus es hasta ahora, de 17 víctimas y un poco más de 400 contagiados.