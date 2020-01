Dos veces se cortó el suministro eléctrico e el día de ayer en algunos sectores del Hospital Barros Luco. Esto provocó la denuncia del Colegio Médico, pero no por el corte en sí, sino porque los equipos electrógenos no funcionaron y una cirugía debió terminarse con la luz de una linterna.

"Tuvimos un corte inusitado a las seis de la tarde que duró 15 minutos y a las 21 horas hubo un segundo corte de las mismas características en los mismos lugares del hospital", explicó su directora Gisella Castiglione.

Agregó que "vinieron empresas externas del equipo electrógeno y se determinó que la causa no fue externa, por lo tanto el equipo no se activó porque estaba malo, la causa por fue la transmisión interna del circuito de electricidad, ese fue el motivo, pero no se sabe la causa".

Se trabajó hasta las 2 horas de la noche, pero no se determinó la causa del no funcionamiento de los equipos. "Hoy en la tarde haremos pruebas para saber a qué se debe", dijo.

Consultada por la gravedad del problema, la directora del hospital explicó que esto "es fortuito, sólo ocurrió una vez antes en en el 2005, somos un hospital de 1911, donde se han ido construyendo lugares y estaciones".

Gobierno por cirugía sin luz en Hospital Barros Luco: "Los médicos dieron las garantías para continuar con la operación" Ayer a las 18.30 horas se registró un corte de luz en el centro hospitalario y los profesionales debieron terminar su intervención usando linternas.

Respecto a las denuncias de falta de oxígeno, de agua y luz, precisó que "lo que pasa es que la electricidad es un motor que impulsa el agua y cuando no está no tenemos el motor y sube más lento, eso sí puede pasar".

Los pacientes

La fotografía que se viralizó con la denuncia del Colegio Médico, donde los profesionales aparecen en una cirugía iluminada con linternas, corresponde a la operación de un paciente que estaba siendo intervenido de las 9 horas de la mañana, de un tumor de base de cráneo.

La directora precisó que se encuentra estable en la UCI del centro asistencia, con el riesgo propio de su operación. "El corte de luz no interviene en la evolución del paciente", puntualizó.

Por otro lado, ayer una embarazada dio a luz a trillizos y de acuerdo a la directora, el parto se pudo atender sin problemas.