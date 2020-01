Por qué la "hija del general" se hizo viral en Pudahuel: la funa que terminó en escándalo en el aeropuerto

Sin baile ni gomina, John Travolta protagonizo en 1999 "La hija del general", una reversión de un clásico del cine que tuvo un pasado más dignor en la pantalla. Sin embargo, este nuevo capítulo de la "hija del general" tuvo como protagonista a una mujer que generó un escándalo en el aeropuerto de Pudahuel cuando quiso funar a la presidenta de la UDI, jacqueline van Rysselberghe, aunque el intento terminó en un incidente con gritos e insultos ante decenas de pasajeros, que se convirtiò rápidamente en un video viral.

Según propia identidicación en las redes, se trata de Karla Richter Montecino, quien se define como "feminista, proletaria Ilustrada, performista, poeta erótica y sindicalista del arte".

En el video se advierte su descontrol contra los funcionarios del aeropuerto, mientras al fondo se divisa a la parlamentaria que espera su turno de abordar en la fila de pasajeros. En medio de insultos y gestos agresivos, el grito más repetido por la mujer es "¡soy un hija de un general de Concepción!" , como una especie de escudo verbal frente a la intervención de los operarios de la DGAC que intentaban calmar la situación.

"Si dije que era hija de general fué porque me detuvieron junto con mi compañera y no iba a dejar que la torturaran, que fue lo que me hicieron a mí y bien poco me importa porque me han violalado y torturado compañerxs", publicó Ritcher en su red social, junto a un video donde comparte la acción con sus seguidores: "Viralizalo funa a la vanriselverga con mi compañera Pancha La Dolorida nunca más viajarán tranquilxs".

La mujer quedó apercibida al Juzgado debido a su comportamiento violento con los funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil.