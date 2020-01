El Premio Nacional frente al mundo: "Ser poeta es elevar volantines mientras todo se cae a pedazos"

A la edad de 86 años, a raíz de una insuficiencia respiratoria falleció Armando Uribe, destacado poeta chileno que fue reconocido por pertenecer a la generación de 1950 de grandes autores chilenos y por obtener el Premio Nacional de Literatura en 2004.

Tras una larga carrera como escritor, y una vida donde también tomó una posición la política, su opinión tuvo espacio en los medios chilenos que dan relevancia a la realidad social. Aquí un listado de sus mejores frases.

“Los seres humanos estamos condenados a la tontera”.

“La edad entontece y yo me he entontecido bastante".

“Me porto como un anticristo”.

“No soy ningún esteta, pero no me gusta ni la cara de Piñera”. (En el contexto de la reelección del actual Presidente).

“Yo he tratado de quedarme calladito frente a la palabra poeta. Porque creo que es una falla personal. Ser poeta es elevar volantines mientras todo se cae a pedazos”.

"Soy juez de mis propios libros y me condeno: mis libros no sirven para nada, para absolutamente nada".

“Encuentro que el tema del Premio Nacional es una lata”.

"Le prometí en versos, cuando se murió mi mujer, que yo iba a ser un puñado de cenizas a los pies de su ataúd. Y tengo que cumplirlo".

"¿Qué es esto, oiga? ¿Que quiera gobernar y representar al chileno promedio de la población un señor que se apellida Kast Rist? ¿Un señor de una familia que llegó aquí a hacer la América? No me parece. Ellos no vinieron a la cultura ni a la realización de la patria. No. Llegaron a llenarse los bolsillos. Son unos aprovechadores, profitadores, inmigrantes de mala categoría, de mala calidad".

“El señor Pinochet es un arquetipo colectivo de los del psiquiatra Jung. Es arquetipo del inconsciente colectivo internacional”.