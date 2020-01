Pequeña hija de Kobe Bryant también estaba en el accidente aéreo: murió junto a toda la tripulación

Gianna Maria-Onore Bryant, hija de Kobe Bryant, también habría perdido la vida en el accidente aéreo en el que falleció el ex basquetbolista de la NBA.

Gianna tenía 13 años y era la segunda hija de Kobe y Vanessa Laine. Kobe y su hija se dirigían a la Academia Mamba, donde ella jugaba basquetbol. Además iban acompañados de otro jugador y su padre; además del piloto.

Kobe Bryant was on his way to a travel basketball game with his daughter, Gianna. Those aboard the helicopter also included another player and parent, sources told @wojespn.

There were no survivors of the crash, according to the Los Angeles County Sheriff's Department. pic.twitter.com/7ik13Qwm9m

— SportsCenter (@SportsCenter) January 26, 2020