PSU: Demre cambia horarios de inicio de las pruebas

La PSU le sigue generando dolores de cabeza al Demre y ahora en otro cambio de última hora atrasaron los horarios de inicio de las pruebas que se rendirán este lunes 27 y martes 28.

Ayer, habían anunciado que informarían a los estudiantes a las 20.00 horas sobre los locales donde se rendiría la prueba y finalmente lo terminaron haciendo este domingo a las 10 de la mañana.

Como si fuera poco, cientos de reclamos se manifestaron en redes sociales debido a los problemas con la página. Muchos se quejaron porque no podían descargar la tarjeta y que incluso no estaban habilitados para hacerlos, mientras que otros señalaban que los jóvenes que se cambiaron de ciudad ahora no están habilitados para rendirla.

Además mucho de los alumnos deberán realizar viajes de al menos dos horas para llegar hasta los locales, ya que el lugar en que deben rendir el examen está bastante lejos de la comuna en que residen.

Cientos de quejas contra el Demre tras publicar locales para la PSU: viajes “eternos”, establecimientos que “no existen” y problemas para descargar la tarjeta Los usuarios de redes sociales no paran de preguntarse cuál fue el criterio para asignar los locales.

Ahora, poco antes de las 16.00 horas, el Demre informó de nuevos cambios, ahora de horario, “de modo de facilitar los traslados a los postulantes que fueron asignados a comunas distintas a la de su inscripción en consecuencia de la aplicación de los protocolos de seguridad y logística”, explicaron en su página web.

Los nuevos horarios quedaron de la siguiente forma:

Lunes 27

PSU de Matemática: presentación 09.15, aplicación a las 10:00 horas

PSU de Lenguaje: presentación a las 15:15, aplicación a las 16:00 horas

Martes 28

PSU Ciencias: presentación a las 9:15, aplicación a las 10:00 horas

Además, recordaron que “debido a los controles de seguridad en el acceso, se recomienda considerar suficiente tiempo previo. Los únicos documentos admitidos son: documento de identificación válido y la Tarjeta de Identificación. Los únicos elementos permitidos, son lápiz mina negro N°2 y goma de borrar”.