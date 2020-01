Harley Quinn está de regreso: claves para entender su complejo universo en “Birds of Prey”

Sin dudas que los seguidores de los personajes de DC Cómics quedaron con gusto a poco luego de que “Suicide Squad” fuera estrenado en el cine en 2016, pero sin duda que la actuación de Margot Robbie fue alabada por la crítica por su potente interpretación de Harley Quinn en la pantalla grande.

Es por eso que ahora la villana regresa para contar su propia historia en “Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)” donde ella muestra su transformación tras la separación del “Joker” y del alejamiento del “Escuadrón Suicida” (Suicide Squad).

En “Birds of Prey”, Harley arma su propio escuadrón femenino para enfrentarse a Roman Sionis a.k.a Black Mask, protagonizado por Ewan Mc Gregor y también se explica la tormentosa relación que ella tuvo con el “Joker”, basada en la obsesión de un amor tóxico.

La película, que será estrenada en Chile el próximo 7 de febrero, despejará muchas dudas sobre este complejo personaje de DC Cómics, por lo que a continuación te explicamos todo lo que debes saber antes de verla en la pantalla grande:

Sus inicios

Harley Quinn fue creada originalmente con la intención de servir como personaje funcional para complementar un capítulo de la serie Batman, pero tras su popularidad, fue incorporada como un personaje permanente.

Primera aparición

La primera vez que apareció Harley Quinn en la pantalla grande fue en Suicide Squad en 2016. El personaje nace en 1992 escrito por Paul Dini y dibujado por el artista Bruce Timm, haciendo su debut en el capítulo 22 de la serie animada de Batman.

¿Quién es Harley Quinn?

Harley Quinn es la psiquiatra Harleen Quinzel, quien trabajaba en el asilo de Arkham. Durante la historia vemos cómo la doctora queda fascinada con la compleja mente del Guasón, se enamora de él y lo ayuda a escapar de la institución que lo mantenía preso. La obsesión de Harleen crece luego de que Batman lo captura, por lo que se convierte en su asistente para combatir al enemigo.

Tiene una hija

Lucy Quinn es la hija de Harley con el Joker. En el cómic Injustice: Gods Among Us, Harley Quinn revela que su hija Lucy de cuatro años vive con su hermana y que el Joker no sabe de su existencia porque le impediría hacer su trabajo

¿Siempre fue mala?

No. En algunos capítulos de Batman: Assault on Arkham (la versión animada de Suicide Squad) Harley intentó ayudar al súper héroe en ciertas ocasiones, luego de que él decidiera devolverle la mano para conseguir su libertad condicional.

Sí en la película, no en cómics

A pesar de que en la película “Birds of Prey” Harley Quinn es la protagonista absoluta, el personaje de DC nunca perteneció a este grupo en los cómics.

Dándole vida a Harley Quinn

Para crear el perfil psicológico de Quinn, la actriz Margot Robbie tuvo que leer “Fool for Love” de Sam Shepard para entender la dinámica de las relaciones tóxicas de pareja y también vio una conferencia de mujeres con carreras exitosas que sufren de esquizofrenia y ver cómo ellas han sobrellevado la enfermedad para desarrollarse profesionalmente.

De nuevo como patinadora

Margot Robbie tuvo que entrenar duramente y acudir al gimnasio para prepararse físicamente antes de comenzar con las grabaciones. Además, retomó el patinaje como parte de su rutina.

Maquillaje, lo más importante

Según comentó la actriz a medios internacionales “como Harley, cuanta más piel enseño, más tiempo me tardo en maquillaje y peluquería, porque ella tiene piel blanca y millones de tatuajes. Así que las escenas en las que no llevo chaqueta me demoro otros 20 minutos más maquillándome”.

El film es dirigido por Cathy Yan y el reparto es conformado por Jurnee Smollet -Bell, Mary Elizabeth Winstead, Rosie Perez, Ella Jay Basco y Chris Messina, entre otros.