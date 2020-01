La defensa de Carabineros por muerte de hincha: "Si el vehículo hubiese permanecido ahí, hoy día estaríamos lamentando quizás la muerte de los funcionarios"

Carabineros responsabilizó al ataque que sufrió el camión de caballares por la muerte del hincha albo Jorge Mora Herrera, de 37 años, y afirmó que "la violencia se estaba desarrollando contra los funcionarios". En todo caso, la policía uniformada inició una investigación sumaria.

La jefa de la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros, coronel Karina Soza, se refirió a los hechos ocurridos anoche tras el partido entre Colo Colo y Palestino. "Hacemos un llamado a todas las personas que tengan videos o información al respecto, que se acerquen a la fiscalía y puedan ayudarnos para que esta situación se aclare lo más rápido posible", señaló.

"Recién se había finalizado un partido de fútbol de bastante complejidad, con barras que son complicadas, sin embargo el evento se desarrolló en completa normalidad, y lo que ha ocurrido ha sido producto del ataque que estaba sufriendo este vehículo policial", añadió.

"Quiero hacerles una reflexión: si el vehículo hubiese permanecido ahí, hoy día estaríamos lamentando quizás la muerte de los funcionarios. Debo recordar que los dos funcionarios que iban al interior del vehículo resultaron lesionados", agregó.

También expresó que "este clima de violencia que estamos viviendo nos causa daños irreparables, por eso el llamado a que las personas no ataquen a un vehículo policial en marcha, no sigan con estos desórdenes porque no solo ponen en riesgo la vida de los conductores policiales, sino que también de otras personas".

"Hay videos que se han mostrado ya por diversos canales de personas que vieron que la violencia se estaba desarrollando contra los funcionarios. Carabineros lo que ejerce es fuerza necesaria y proporcional a la violencia que recibe por parte de las personas", enfatizó.

Finalmente, confirmo que se inició un sumario administrativo y que "el funcionario conductor del camión fue detenido, sometido a la alcoholemia de rigor, lo que corresponde a un accidente de tránsito y hoy día será formalizado dependiendo de lo que la fiscalía haya investigado".