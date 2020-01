"No les estaban tirando chaya": estos son los polémicos dichos de jueza en formalización de carabinero que mató a hincha

En medio de la indignación por el atropello al fallecido hincha Jorge Mora de Colo Colo, otro elemento impactó la sensibilidad de los internautas en las redes sociales y está referido a los dichos de la juez Andrea Acevedo, encargada de formalizar al carabinero Carlos Martínez que conducía el camión.

Tras la decisión que determinó la firma semanal y arraigo nacional, para el carabinero investigado, la jueza Acevedo llevó adelante sus conclusiones y algunas de sus frases no pasaron desapercibidas ante la opinión pública.

Estas fueron las frases que más han generado polémica y que están siendo ampliamente debatidas en redes sociales:

Que es esto? Lo llaman poder judicial?!!!!!

De qué habla señora Andrea Acevedo?

Allí el problema como ud dice.

La Justicia en Chile lleva una carga HISTÓRICA de la cual deberán hacerse CARGO! https://t.co/U18miqypVG — ana / anita tijoux (@anatijoux) January 29, 2020

“Colo Colo tiene una carga histórica que, por desgracia. para el deporte no hace ninguna contribución, que tiene a la Garra Blanca de por medio, y por desgracia sus hinchas, o así denominados, tienen una actitud no muy acorde a las reglas sociales”

"Yo me pregunto, si un particular cualquiera, enfrentado a la misma situación, no tendría la misma decisión de poner en marcha el vehículo y tratar de huir lo más pronto posible".

"Lo que varía es el uniforme, que genera sobre reacciones, ante las cuales cualquiera tendría el derecho a agredir a quien vista el uniforme".

"Hay conducta negligente, pero justificada".

"No les estaban lanzando flores, no les estaban tirando chaya".