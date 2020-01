El helicóptero de Kobe Bryant no tenía autorización para volar con escasa visibilidad

Nuevos antecedentes han comenzado a surgir en las últimas horas del accidente aéreo que le costó la vida al ex basquetbolista Kobe Bryant y a otras nueve personas entre ellas su pequeña hija Gianna Maria de 13 años en la ciudad de Los Ángeles.

Según los informes oficiales, la densa niebla y la escasa visibilidad habrían sido la causa del fatal siniestro, sin embargo nuevas informaciones han dejado al descubierto la responsabilidad que habría tenido en el choque la empresa Island Express Helicopters, dueña de la aeronave

De acuerdo a lo publicado por New York Times, un ex gerente de la compañía, Kurt Deetz, reveló que la empresa no contaba con la autorización para volar con condiciones climáticas adversas.

El que sí tenía licencia para volar bajo malas condiciones era el piloto, Ara Zobayan, quien también falleció en el accidente. Sin embargo, según publica el diario estadounidense probablemente tenía poca experiencia en este tipo de escenarios debido a las limitaciones operativas de la compañía.

Los encargados del tráfico aéreo de Los Ángeles habían dado la autorización a volar a Zobayan por alrededor del aeropuerto de Burbank. Durante el viaje, el piloto había informado que tenía visibilidad, sin embargo esta fue empeorando durante el vuelo que duró unos 42 minutos.

A través de un comunicado, Island Express Helicopters aseguró que las operaciones han sido suspendidas. "La conmoción del accidente ha afectado a todo el personal, y la gerencia ha decidido que el servicio se suspendería hasta el momento en que se considere apropiado para el personal y los clientes", informó la empresa.