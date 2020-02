Pese a proyectos pendientes: Congreso comenzó su periodo de receso que dura todo febrero

Octubre fue un mes clave en nuestro país. El denominado estallido social llevó a la Cámara de Diputados y al Senado a trabajar a toda máquina. Con sesiones y reuniones que extendieron sus horarios. La necesidad de impulsar más proyectos, varios de ellos parte de la llamada "Agenda Social" del gobierno para dar respuesta a las solicitudes de la ciudadanía, llevó a que algunos parlamentarios incluso cuestionaran si tendrían vacaciones o no.

Eso porque precisamente hoy, 01 de febrero, comienza el llamado "receso legislativo". Se trata de un periodo de un mes completo en el cual el Congreso no trabaja. ¿Y los proyectos pendientes? A comienzos de enero el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, señaló que "todos saben que, en marzo, el estallido social puede volver, y tú puedes darle más condimento si es que el Parlamento no funciona en febrero. Yo no quiero colaborar en aquello".

¿Y qué decía el proyecto?

En esa misma línea el parlamentario presento un proyecto que buscaba modificar la Ley Orgánica del Congreso Nacional, estableciendo un período de vacaciones para los parlamentarios -lo que actualmente no está regulado- de 15 días hábiles por año, “fraccionables y acumulables en los mismos términos y condiciones que regula el Estatuto Administrativo que rige a los trabajadores del sector público”.

La iniciativa contemplaba que cada Cámara, “a propuesta de la Comisión de Régimen respectiva, dictará un reglamento especial o modificará el reglamento interno existente”, en el que se establezcan plazos y procedimientos para la aplicación del feriado legal, así como las causales para su aplicación y la existencia de un sistema de turnos “que permita garantizar el funcionamiento ininterrumpido del Congreso Nacional”.

Esto, pues en caso que un número mayoritario de parlamentarios decidiera hacer uso de su feriado legal de forma simultánea, podría dificultarse o impedirse el funcionamiento de sesiones de sala o comisión al no reunirse los quórum legales mínimos. Al parecer la iniciativa no contó con el apoyo necesario.

La explicación

El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC) señaló a finales de enero que las vacaciones iban sí o sí. Según el parlamentario, la medida se debe a reparaciones que se realizarán en la sede ubicada en Valparaíso. “Se trata sencillamente de que el edificio de la Cámara de Diputados no puede funcionar en febrero, no hay como postergarlo porque sino no podemos parar los ascensores y nadie se va a comprar un problema con riesgo de accidente”, aclaró Iván Flores (DC).

Algunos diputados estaban dispuestos a seguir trabajando. Según el diario de la Provincia de Biobio "La Tribuna", Joanna Pérez, diputada DC, argumentó que ella no tenía problemas para legislar en Santiago. ¿Podría haber sido una alternativa el ex Congreso?

Los proyectos pendientes

Hoy sábado el Presidente Piñera señaló que están a la espera de que el Congreso apruebe el nuevo pilar solidario. "Ya está en plena marcha el nuevo pilar solidario que ha significado un reajuste de 50% en las pensiones de un millón 600 mil chilenas y chilenos, los más vulnerables. Y apenas el Congreso lo apruebe, que esperamos que sea lo antes posible, vamos a poder también mejorar las pensiones de nuestra clase media", señaló.

¿El problema? Habrá que esperar hasta marzo. Otro ejemplo es el proyecto de las "40 horas". El miércoles 29, la Comisión de Trabajo del Senado aprobó en general el proyecto que busca reducir la jornada laboral a 40 horas y el proyecto de Teletrabajo, ambos cursando su segundo trámite constitucional. Ahora queda un periodo de indicaciones. Pero el plazo se extendió para todo marzo, para luego pasar a ser votado en la Sala del Senado.