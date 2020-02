Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile: "A nosotros nunca nos ha gustado la PSU"

El rector de la Universidad de Chile, se refirió al proceso de admisión universitario, sosteniendo que nunca le ha gustado la PSU, "hemos propuesto alternativas mucho mejores".

Además valoró que el Demre llevara adelante "una tarea de magnitud nacional" y la sacara adelante.

"En el mismo país que no pudimos hacer la APEC, la COP25, la Teletón ni el campeonato de fútbol. Debería haber un agradecimiento generalizado al Demre por la proeza de que los jóvenes pudieran dar la PSU", señaló a El Mercurio.

Según Vivaldi "apenas se vislumbró que la PSU podría fracasar, lo primero que hicieron fue tirarse todos contra la Universidad de Chile, que los culpables éramos nosotros".

El rector afirmó que el año 2003 se cambia de Prueba de Aptitud Académica (PAA) a Prueba de Selección Universitaria (PSU). "Eso claramente no fue iniciativa de la Universidad de Chile. Eso tuvo como objeto consolidar un cambio curricular propuesto por el Mineduc".

Vivaldi sostiene que "se vio que la PSU era mucho más segregadora", y al ser consultado respecto de porqué no se hicieron modificaciones este afirmó que "a nosotros nunca nos ha gustado la PSU. Y como U. de Chile hemos propuesto alternativas mucho mejores".

El rector indica que es algo que no entiende porqué no ha sido publicitado, "pero en los últimos 3 años, el Demre ha llevado adelante experimentos de nuevas pruebas que miden la capacidad que los estudiantes tienen en lenguaje, ciencias y matemáticas. Esas pruebas son mucho menos segregadoras, podrían haberse implementado y no tendríamos todos los ataques que tenemos hoy".

El rector dice que la toma de conciencia viene cuando llega la PSU y sus resultados. "Ahí se pone de manifiesto la diferencia de 12 años. Ahí nace la rabia. La rabia se produce con la PSU, pero la PSU es el momento en que se toma conciencia del problema brutal que es la segregación que hay en Chile y la diferencia en la calidad de educación que reciben los niños de bajos recursos y los de altos recursos".

Sigue leyendo