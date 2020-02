Letelier reprocha "silencio indolente" del Gobierno ante abusos de agentes del Estado

Hasta la tarde de ayer no había claridad respecto de la posición que tendría el senador socialista Juan Pablo Letelier, al valorar la acusación constitucional contra el intendente Felipe Guevara. Eso, durante su exposición en la Sala, se despejó.

A pesar de que reconoció que en un comienzo tenía dudas respecto de la viabilidad del libelo, aseguró que el "silencio indolente" del Gobierno ante las violaciones a los derechos humanos, lo terminaron por convencer.

"No hay autocrítica ni acción en favor de las víctimas", sostuvo el senador, haciendo presente que de acuerdo con los datos que tiene, hasta la fecha el Gobierno ha presentado 92 querellas, ninguna en favor de una víctima de abusos cometidos por agentes del Estado.

Manifestó, así, que "el Gobierno no escucha, no actúa. Hay una crisis profunda y la incapacidad del Gobierno para asumirlo me sorprende. No deben confundir la disposición que podemos tener para llegar a acuerdo, con una convicción creciente de que el Gobierno es responsable de que los agentes del Estado siguen violando los derechos humanos. El gobierno no hace nada".

Agregó, en la misma línea, que nunca ha "visto al Gobierno del lado de las víctimas. El señor intendente cuando se ha planteado una situación, en el mismo coro defiende el accionar de Carabineros".