Los senadores que truncaron la destitución de Guevara

Felipe Guevara continuará como intendente de la Región Metropolitana. Así lo zanjó esta tarde el Senado, tras rechazar, con 18 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones, la acusación constitucional que presentó parte de la oposición en su contra. Para que la acción se materializara, se requerían 22 votos a favor.

Pese a que en su momento se insistió por parte de personeros de la izquierda que el intendente infringió la Constitución y limitó derechos fundamentales de la ciudadanía, esos argumentos no fueron suficientes. De hecho, varios senadores cuestionaron el sustento de la acción, como los DC Carolina Goic y Jorge Pizarro, quienes declinaron aprobar el libelo y determinaron abstenerse.

Ambos insistieron en que no están de acuerdo con las acciones realizadas por Guevara. Sin embargo, eso no implicaría, a juicio de los legisladores, que Guevara deba ser destituido del cargo. "No puedo ir en contra de mis convicciones", repitieron, enfatizando en que las pruebas presentadas por los diputados en la acusación son débiles.

Además de esas dos abstenciones, la ausencia de otra representante de la DC, de dos del Partido Socialista y de un PPD, también fueron determinantes a la hora de la votación. El permiso constitucional que solicitó José Miguel Insulza (PS) y los pareos de Ximena Rincón (DC), Felipe Harboe (PPD) y Rabindranath Quinteros (PS), queriendo o no, terminaron inclinando la balanza en favor de Guevara.

Por eso, el quiebre hoy en la oposición es profundo. La distancia entre diputados y senadores se incrementó, y desde la Cámara Baja se reprochó con fuerza el compromiso que tienen en el Senado.

Intenso debate

La jornada fue tensa. Hubo recriminaciones cruzadas y cuestionamientos respecto de si el intendente, mediante las estrategias implementadas, vulneró o no los derechos humanos.

En el oficialismo lo defendieron con garras y dientes, incluso, el senador Iván Moreira (UDI) le dio las gracias e hizo un "homenaje" por "haberse puesto los pantalones" y luchado para que prevalezca el Estado de derecho.

Desde la otra vereda, en tanto, no se escatimó en argumentos para recalcar que el Gobierno no ha hecho nada para resguardar la integridad de quienes han sido víctimas de abusos por parte de agentes del Estado.

Por ejemplo, el senador Juan Pablo Letelier (PS) lamentó el "indolente silencio" de las autoridades.