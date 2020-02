Muere Claudio Bonadio: el juez que persiguió la corrupción del kirchnerismo

Falleció durante esta mañana Claudio Bonadio, el juez federal argentino de 64 años que a lo largo de su carrera en el Poder Judicial trabajó en numerosas causas contra funcionarios del kirchnerismo por corrupción, incluida la ex presidenta Cristina Fernández.

El magistrado había extendido sus vacaciones hasta marzo por problemas de salud, como consecuencia de la intervención a la que se había sometido durante 2019 debido a una lesión cerebral.

Según fuentes cercanas al juez federal, el deceso se habría producido a eso de las 6:20 de la mañana en su casa de Belgrano en la ciudad de Buenos Aires donde recibía atenciones médicas paliativas.

En el cargo

Claudio Bonadio, quien se reconocía como peronista, llegó al Juzgado Criminal y Correccional Nº11 en 1994, por designación del presidente de ese entonces Carlos Menem y antes de asumir ese cargo fue secretario de asuntos legales de Carlos Corach.

Durante su paso por el Poder Judicial llevó adelante mediáticas causas. Una de ellas fue el caso Hotesur, firma hotelera de la que Cristina Fernández es accionista y donde fue investigada irregularidades en torno a lavado de dinero y deudas sin pagar.

AFP

Los cuadernos de la corrupción es otro de los casos emblemáticos del ahora fallecido juez federal, pues se señala a la actual vicepresidenta argentina como autora de cohecho pasivo y jefa de una organización criminal en la que se realizaban sobornos.

A lo largo de su carrera se enfrentó en varias ocasiones con la familia Kirchner, pues solicitó el desafuero y la detención de Cristina Fernández en al menos dos oportunidades, logró que enfrentara a la justicia por primera vez e investigó a sus hijos Florencia y Máximo.

Logró que encarcelar al ex canciller Héctor Timerman y a los ex jefes montoneros Fernando Narvaja y Roberto Perdía. Trabajó causas como la de Los Sauces, la denuncia a Nisman por el Memorándum con Irán, la primera parte del encubrimiento al ataque de la AMIA y la Tragedia de Once.

Desde la coalición peronista Juntos por el Cambio compartieron un comunicado en el que lamentan la triste noticia y esperan que las causas que llevaba adelante Claudio Bonadio “sigan al ritmo que los judiciables precisan para que la justicia llegue a tiempo y sea verdaderamente justicia”.

El documento fue firmado por Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Maximiliano Ferraro y Miguel Angel Pichetto.