Hermana de Óscar Pérez por senadores que dieron triunfo a Guevara: "Uno de estos fue hasta la clínica a darnos su apoyo"

La tarde del 20 de diciembre la vida de Óscar Pérez y su familia cambió para siempre. El joven de 20 años fue atropellado entre dos carros lanza gases. Todo en medio de uno de los cuestionados copamientos preventivos ordenados por el intendente Guevara. Esta acción, junto a la muerte del trabajador de la construcción Mauricio Fredes y la quema del Cine Arte Alameda motivaron una Acusación Constitucional. La instancia culminó esta tarde con el rechazo a la acusación por impedir el derecho a reunión debido a falta de quórum de oposición.

Con criticadas abstenciones, no se logró alcanzar el requerimiento de 22 votos. Felipe Harboe (PPD), José Miguel Insulza (PS), Ximena Rincón (DC) y Rabindranath Quinteros no se presentaron a votar. Los demócrata cristianos Jorge Pizarro y Carolina Goic se abstuvieron. La razón sería que los argumentos presentados no los convencieron por “débiles”.

Óscar Pérez fue visitado por parlamentario que se abstuvo o no asistió

Ante ello Valeria Pérez, hermana del joven atropellado en Plaza Baquedano, compartió una imagen a través de Twitter. “Que no se nos olvide”, escribió. Además reveló que uno de los seis mencionados, entre no asistentes y quienes se abstuvieron, se apareció en la cínica cuando Óscar estuvo hospitalizado. “Uno de estos fue a la clínica a ‘darnos su apoyo’”, denunció.

Que no se nos olvide. Uno de estos fue hasta a la clínica a “darnos su apoyo” po, weón barsa. pic.twitter.com/JqSN8BBQ3r — Valeria (@Valefanteee) February 4, 2020

“Qué impotencia tener que vivir con esta impunidad”, escribió al momento de rechazarse la acusación. “Que impotencia que sean capaces de hablar como si nada, de no asistir o abstenerse”, concluyó la joven tras expresas sus sentimientos hacia el intendente.

No nací ayer, no traten de explicarme que los senadores valen callampa y que la DC es de derecha, eso lo sabemos todos. Ningún pesimismo previo evita que este escenario re victimice a las familias. — Valeria (@Valefanteee) February 4, 2020

Finalmente Valeria llamó a la ciudadanía a participar del plebiscito de abril.