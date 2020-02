Piñera rompe el silencio por Acusación Constitucional contra Guevara y "confía" en el Senado

El día de ayer se realizó la primera jornada de argumentos en el Senado sobre la acusación constitucional en contra del intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevera.

La discusión continua hoy desde las 10:00 horas. En ella los senadores intervendrán y expondrán, para luego votar la acusación. Ante esto, el presidente Sebastián Piñera tuvo algunas palabras esta mañana.

Piñera "confía" en el Senado

"Tengo confianza en que el Senado no va a darle curso a esta acusación, porque no corresponde. Lo que ha hecho el intendente es cumplir con su deber de proteger el orden público". El desenlace de la votación es una incertidumbre en este momento. Esto ya que tres senadores oficialistas no han confirmado su presencia.

Por ejemplo, Felipe Harboe (PPD) y José Miguel Insulza (PS) no estarán presentes, mientras que la presencia de Rabindranath Quinteros (PS) está en duda, ya que está en la zona del país.