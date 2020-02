Habían prometido que en 10 días construirían un hospital y cumplieron y desde el lunes los primeros pacientes llegaron al recinto médico especializado realizado como parte de los intensos esfuerzos de China para combatir el coronavirus de Wuhan que ha dejado 362 muertos y más de 17.300 personas infectadas en el país y el extranjero.

El hospital de Huoshenshan y una segunda instalación con 1.500 camas que abrirá esta semana fueron erigidos por cuadrillas que laboran tres turnos en Wuhan, la ciudad en el centro de China, donde se detectó en diciembre el brote por primera vez.

La mayoría de los 11 millones de habitantes de la ciudad tienen prohibido salir de la región.

Los centros de atención de Wuhan son la segunda vez que el gobierno chino responde a una nueva enfermedad con la construcción de hospitales especializados casi de la noche a la mañana.

La rápida construcción fue tan llamativa que incluso desde el espacio se encargaron de seguirla y dejar registros.

Los videos fueron compartidos por David Moore un científico investigador, quien destacó la forma en el China fue capaz de en dos semanas tener listas las instalaciones.

El registro fue realizado a través de los satélites del Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea, sorprendiendo más al mundo con la increíble hazaña.

Build a hospital in two weeks – no problem. Sentinel-2 🛰️ images of #Wuhan 🇨🇳 (@CopernicusEU), before and after the building of #HuoshenshanHospital [plotted via @sentinel_hub] #WuhanCoronavirus #china pic.twitter.com/8Jz7owpIja

— David Moore 🔥🛰️🌍🖥️ (@David_P_Moore) February 4, 2020