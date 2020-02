Rector de la Universidad de Chile: “Nosotros sacamos adelante la PSU en un país en que no se pudo hacer la APEC, la COP25”

A las diez de la mañana se inició la que, esperan, será el último examen de la PSU, que se rindió en tres ocasiones debidos a los problemas en los locales y las manifestaciones.

Ante esto, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, consideró que han sacado adelante y de buena manera el proceso.

“La responsabilidad que nosotros tenemos es también un motivo de legítimo orgullo y satisfacción por un sistema de admisión a la universidad", dijo Vivaldi en El Diario de Cooperativa, agregando que “nosotros sacamos adelante la PSU en un país en que no se pudo hacer la APEC, la COP25, no se pudo terminar el campeonato de fútbol, no se pudo hacer la Teletón, ni siquiera se pudo jugar la final de la Copa Libertadores".

Además, el rector calificó como "milagroso" el proceso en medio de la crisis social.

"Decir que hubo falta del Demre en la forma como se hizo, yo diría que es absolutamente lo contrario, que es milagroso que se haya hecho en estas condiciones la PSU", aseveró.

En relación con las críticas al rol de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, Vivaldi aseguró que no les corresponde criticarla.

“Entiendo que una universidad privada pueda hacer todas las críticas a una ministra si quiere, pero a nosotros como universidad estatal no nos corresponde estar juzgando lo que haga o no haga una ministra", sentenció.