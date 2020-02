Senadora Van Rysselberghe: “La oposición se olvida de que vivimos en un Estado democrático”

Aunque suene “cursi”, para la timonel de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, es un “triunfo para la democracia” el que se haya rechazado la acusación contra el intendente Felipe Guevara. Era una acción, dijo a Publimetro, que “no tenía ningún sentido”.

Senado rechaza acusación constitucional contra intendente Felipe Guevara Hubo 18 votos a favor y 15 en contra y no se alcanzó el quórum.

La senadora manifestó que la izquierda puede estar en desacuerdo con las acciones implementadas por la autoridad, pero que eso no los faculta para decir que ha infringido la Constitución. A su juicio, lo que Guevara hizo fue intentar restablecer el orden público.

“La oposición se olvida de que vivimos en un Estado democrático donde impera el Estado de derecho. Si se pretende esclarecer si hubo violaciones a los derechos humanos, las instancias pertinentes son los tribunales, no el Parlamento. Ahí se deberán hacer las evaluaciones, y en muchos casos han demostrado que no existieron vulneraciones”, sostuvo. Que se pretenda instalar que el Ejecutivo no ha hecho su trabajo, complementó, "es un error".

La senadora también cuestionó el uso “indiscriminado” que ha hecho la izquierda en Cámara respecto de acusaciones e interpelaciones, pues simplemente terminan siendo “un chantaje”.