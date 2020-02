Suspenden envíos de salmón a China por aumento de casos de coronavirus

Durante la jornada de este jueves, se confirmó que, debido al aumento de casos der coronavirus, Chile suspendió la exportación de salmón hacia China a partir de enero.

Así lo confirmó el presidente de SalmonChile, Arturo Clément, a Pulso, argumentando que “no sabemos hasta cuándo" se mantendrá así.

"No tiene que ver con el efecto infeccioso, sino que es porque la gente no está saliendo a comer; la recomendación de las autoridades chinas son evitar las aglomeraciones y salir fuera de la casa, entonces los restaurantes están sin público y esa es la razón. No hay demanda", aseveró.

"El único costo hasta el momento es que el salmón que iba a China, que es un mercado de buenos precios, se va probablemente a colocar en Brasil, Estados Unidos y otros mercados. Es difícil determinar hoy un costo porque no sabemos cuánto va a durar esto", agregó Clément.

China es el quinto destino del salmón chileno, con exportaciones que llegaron a los 274 millones de dólares en 2019.