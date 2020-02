Estados Unidos ofrece 100 millones de dólares a China para combatir coronavirus

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que su país "está preparado" para gastar 100 millones de dólares para ayudar a China para combatir al brote de coronavirus que les afecta. Además, aseguró que el Departamento de Estado ha trasladado al país asiático más de 17 toneladas de equipo médico.

"Estados Unidos es y seguirá siendo el donante más generoso del mundo. Animamos al resto del mundo a que siga nuestro compromiso. Trabajando juntos podemos lograr un profundo impacto para contener esta creciente amenaza", aseveró Pompeo.

En tanto, el presidente Donald Trump alabó vía Twitter el "liderazgo" de su homólogo chino, Xi Jinping, frente a la situación, afirmando que "se está produciendo una gran disciplina en China, ya que el presidente Xi lidera con fuerza lo que será una operación muy exitosa. ¡Estamos trabajando estrechamente con China para ayudar!".

Según el mandatario estadounidense, Xi es "fuerte, agudo y está poderosamente centrado en liderar el contraataque contra el Coronavirus", que ha dejado más de 700 muertos .

….he will be successful, especially as the weather starts to warm & the virus hopefully becomes weaker, and then gone. Great discipline is taking place in China, as President Xi strongly leads what will be a very successful operation. We are working closely with China to help!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 7, 2020