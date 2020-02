Municipalidad de Providencia niega haber ordenado labores de "inteligencia" en Plaza Baquedano

“Toda esta información iba directo a la alcaldesa Evelyn Matthei”: ex funcionaria demandó al municipio de Providencia por obligarla a infiltrarse en la "primera línea"

“Cómo quisiera que no tuvieran toda esa información que les dimos, porque no sabemos qué hicieron con ella”, dijo la ex funcionaria de la municipalidad de Providencia.