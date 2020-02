Espantoso: profanan con rayados la tumba de Gladys Marín en el Cementerio General

La tarde de este sábado se reportó la vandalización de la tumba de Gladys Marin, ubicada en el Cementerio General. Frases como "pastera terrorista" se leen con letras blancas en la estructura metálica y la placa de mármol que recuerda a la reconocida líder del Partido Comunista desde los 70' hasta los 2000.

El hecho fue denunciado a través de Twitter por Cecilia Heyder, y personal de aseo del lugar no reporta haber visto a quienes perpetraron los rayados contra la tumba de la ex diputada, presidenta del Partido Comunista y quien en 1999 fuera la primera mujer chilena en postularse como candidata presidencial. La familia de Marin está concurriendo al lugar para ver in situ los daños a la tumba.

Cabe recordar que Marín falleció el 6 de marzo de 2005, luego de una ardua lucha contra un tumor cerebral, no sin antes dejar un legado de protección a los derechos humanos y lucha contra la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, incluyendo una querella que interpuso contra su figura en 1998.

Noticia en desarrollo…

Quieren borrar la historia

Tu legado nunca desaparecerá

Hoy fue profanada la tumba de Gladys Marin pic.twitter.com/GKdHRdajsZ — Cecilia Heyder (@ceciliaheyder) February 8, 2020