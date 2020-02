Policía tailandesa busca a soldado que dejó al menos 20 muertos en mall

La policía tailandesa continúa la búsqueda de un soldado de 32 años, identificado como el sargento Jakrapanth Thomma, que dio muerte al menos a 20 personas e hirió a otras 31 en un mall de la ciudad de Nakhon Ratchasima (conocida también como Korat) , en el noroeste del país.

El autor de los disparos fue descrito como "un militar furioso debido a una disputa por tierras", que abrió fuego en el centro comercial, que luego fue tomado por fuerzas policiales.

El ministro de Salud Pública, Anutin Charnvirakul, afirmó que no había más cuerpos en el centro comercial pero que "no sabemos si hay otros heridos o muertos, o no", y que un médico había resultado herido mientras auxiliaba a una persona lesionada.

Un policía mencionó en forma anónima que Thomma, quien aún no ha sido hallado, mató a dos personas e hirió a otra, presumiblemente su superior y otros soldados, para luego robar armamento y dirigirse al mall "Terminal 21 Korat", donde ingresó disparando con un fusil de asalto y publicando actualizaciones en su página de Facebook. En ella dejó videos de su acción y escribió frases como "Nadie puede escapar de la muerte", "¿Debería rendirme?" y "Ya me detuve".

Además, se señaló que la madre del sargento sería llevada al mall para negociar con él y lograr su rendición.