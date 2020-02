Caso Hasbún pone a Piñera en modo “tolerancia cero”

El Presidente, Sebastián Piñera, interrumpió sus vacaciones por un supuesto caso de corrupción. Se habrían producido coimas al interior del Ministerio de Obras Públicas, involucrando al ex subsecretario y actual ministro de economía, Lucas Palacios: también involucra al ex diputado UDI, Gustavo Hasbún.

Antes de ingresar a una reunión con el gobierno regional de la Araucanía, donde se habría generado esta situación, el mandatario señaló que “en materia de corrupción, vamos a tener tolerancia cero”. “Y por tanto, todo se va a investigar como corresponde, y para eso están las denuncias ante Fiscalía y los Tribunales de Justicia tendrán que juzgar”, afirmó.

Sigue la caída en las encuestas

El caso remece al gobierno en una jornada no tan auspiciosa. En la encuesta Cadem nuevamente la aprobación a la gestión de Piñera alcanzó un mínimo histórico: apenas un 9%.

Además, la desaprobación a la administración del mandatario logró 84%, mientras que un 4% no aprobó ni desaprobó y un 8% afirmó no saber.

“Vamos a tener tolerancia cero. Y por tanto, todo se va a investigar como corresponde”, Sebastián Piñera, Presidentde de la República.

El audio clave

En un audio, que fue publicado por Radio Bío Bío, Hasbún compromete gestiones con el ministro Palacios para agilizar estados de pago a cambio de altas sumas de dinero. El ex diputado hablaba con el empresario Bruno Fulgeri, propietario de la constructora SGYC, firma contratista del Ministerio de Obras Públicas.

Al respecto, el empresario manifestó a “La Tercera” que “(Hasbún) me pidió plata, directamente. Fueron $30 millones en una primera instancia, y después fueron $20 millones que yo no pude pagar porque no me cancelaron unos trabajos que tenía con el mismo ministerio”. “En un principio acepté, pero no tuve la plata para pagar”, agregó.