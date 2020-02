Hoy se cumplen 13 años del Transantiago: ¿Le cambió la cara a la capital?

Han pasado 13 años desde la eliminación completa de las micros amarillas, y de la aparición de un nuevo sistema en el transporte. Del cual fue rostro el ex futbolista Iván Zamorano, en el comercial de la campaña para el lanzamiento del Transantiago. Si bien su implementación fue para innovar la forma en que los chilenos se trasladaban por la capital. No fue más que un caos el día de su inauguración. Tras la espera promedio de 15 a 30 minutos por los usuarios y de buses repletos por pasajeros, el descontento fue total aquel día.

Actualmente, el sistema a pesar de que ha tenido mejoras, sigue existiendo un porcentaje de evasión por parte de los usuarios, quienes no están contentos con el servicio. En septiembre del año 2019, la fiscalización de transportes entrego la cifra de evasión que era de 26,6%. A raíz del estallido social, ocurrido el pasado 18 de octubre; se estima que la cifra de evasión superó el 50%; así lo aseguró el director del Centro de Transportes y Logística de la Universidad Diego Portales, Franco Basso, en una entrevista con Bio Bio Chile.

Según el subsecretario de Transportes José Luis Domínguez Covarrubia: ''Dado el contexto de manifestaciones que tuvimos, y todos los problemas asociados, los gastos fueron primero muy complejos de tomar, y segundo hay que analizarlos ya que evidentemente hubieron días de muchos cambios y suspensión de recorridos, no es fácil, y como no es fácil, todavía no están los informes. Esperamos sacarlos a la brevedad, entendiendo que fue un trimestre bastante anormal, espero que sea en febrero.''

Implementación de nuevos buses

Una de las ideas para mejorar el Transantiago, fue el recambio de máquinas, ocurrido a fines el 2018 y principios del 2019. Se trata de los buses eléctricos. En un comienzo eran un total de 690 buses, dentro de los cuales 200 son eléctricos y 490 Diesel Euro VI. El fin de este recambio era retirar parte de la flota, que tenía más de 10 años de antigüedad. Con este cambio, se dio fin al sistema Transantiago y se dio paso a la implementación de un nuevo sistema de transporte público, denominado “Red Metropolitana de Movilidad” o “Red”. Según el presidente Sebastian Piñera, el nombre se debe a que será una “red” que conectará los buses, el Metro y el Metrotren.

“Este nuevo sistema de transporte publico dará tiempo para lo más importante en la vida: compartir con la familia y los amigos. Para que cada persona tenga más tiempo libre, damos un gran salto adelante”, dice a esta hora el presidente @sebastianpinera #MejorTransporte pic.twitter.com/Dps2BbwpCL — Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) October 3, 2018

Actualmente, ya se han implementado muchos más buses bajo esta nueva modalidad.''La dotación completa de buses del Transantiago son 6600 buses aproximadamente, pero operativos normalmente son 6000, los otros 600 son de reserva, pues bien, de esos 6000 se han renovado 1000 buses, hay 1000 nuevos buses standard red, eso significa: aire acondicionado, wifi, todas las condiciones que se conocen en los buses rojos y blancos. Y de esos 1000, 400 son eléctricos y 600 son diesel Euro VI'', así lo declaró el Subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez.

Estallido social

A raíz del los incidentes ocurridos a partir del 18 de octubre. El Directorio de Transporte Público Metropolitano, aseguró que las pérdidas en el Transantiago ascienden a unos 7,7 millones de dólares. Esta cifra fue dada a conocer, tan sólo un mes después del estallido social.

Según publicó El Mercurio, desde el 18 de octubre hasta casi un mes después, se quemaron 26 buses, equivalentes a pérdidas por 6,6 millones de dólares, mientras que otros 3.673 han sido vandalizados, daños que fueron fijados en 1,1 millones de dólares.

José Luis Domínguez señaló que "hay distintas vandalizaciones, aproximadamente más de la mitad de los buses del Transantiago han sido vandalizados de alguna forma, ya sea rayados, quiebres de vidrios o quemados, en el caso de los quemados, son perdida total, esos van a chatarra y no se recupera, en el otro caso se esta permanentemente para recuperarlos.''

Actualmente, las pérdidas son de 18 millones de dólares; de acuerdo al balance del MTT, van más de 5 mil 800 buses vandalizados, 63 quemados y 347 conductores agredidos. Las comunas más afectadas por quemas son Santiago, Recoleta, Estación Central y Peñalolén.

En Radio Agricultura, el subsecretario dijo que "los violentistas están afectando seriamente el desplazamiento de muchas personas, se han quemado más de 63 buses del Transantiago. Lo cual significa que hay 38 mil personas que en algún momento se han tenido que quedar a pie'', añadió además,“Los costos los asume cada operador, tienen compañías de seguro, pero al final del día muchos seguros han subido las primas y esto lo terminará pagando el sistema (…) Un bus sale del orden de 300 mil dólares, serían 18 millones de dólares en pérdida”.

Aton Chile

Aton

Aumentos en las tarifas

En estos 13 años, hemos tenido diversas alzas en las tarifa del pasaje. El pasaje escolar, ha subido $100 pesos en total. Comenzó en el año 2007 con una tarifa de $130 pesos, actualmente su costo es de $230 pesos. Por otro lado, el pasaje adulto subió $320 pesos en total. Comenzó en el año 2007 con $380 pesos, actualmente posee una tarifa de $700 pesos.

Por otro lado la tarjeta Bip!, en 13 años también ha tenido cambios, su costo inicial fue de $1.100 durante 2007, el 1 de febrero de 2008 aumentó a $1.200 y en el 2009, el valor ascendió a $1.300. Actualmente el costo de la tarjeta es de $1.550 con una carga mínima de $750. También existen distintos tipos de tarjetas, la común y corriente la cual no en caso de extravío o hurto, el saldo remanente no podrá ser reembolsado.

La tarjeta Bip! personalizada, la cual es más cara. Se puede identificar la tarjeta porque trae la foto y nombre de la persona que es dueña de esta. Su costo inicial era de $3.500 pesos, con una carga incluida de $1.500; desde noviembre de 2009, su valor actual es de $2.350 sin incluir carga de dinero. La cualidad que posee esta tarjeta es que en caso de extravío o hurto, el saldo es transferible a otra tarjeta y se puede cargar mediante las empresas asociadas en el Administrador Financiero de Transantiago (AFT).

Finalmente existen las tarjetas Bip! que poseen un diseño distinto al azul, las cuales han sido lanzadas por algún evento; como es el caso de algunos estrenos en el cine, conmemoraciones a algún personaje como es el caso de la celebración de los 100 años de Violeta Parra, la celebración de los 70 años de Condorito.

También han habido concursos, en los cuales bajo alguna temática, la gente participa creando su propio diseño para la tarjeta Bip!

@metrodesantiago saco BIP especial para Lollapalooza y Bohemian Rapsody.

Sería increíble sacaran una para #GameofThrones #GOT pic.twitter.com/RIgCeSSlTE — Barner Versalovic (@barner_) April 1, 2019

Amigoooooooos del @metrodesantiago!!! Enséñenme por favor qué tengo que hacer para tener una BIP de Bohemian Rapsody!!!! Pasito a pasito, necesito uno de esos! 😍#FelizLunes pic.twitter.com/CV0Cp7Ixod — Francisca Aldunate (@aldunatefran) October 22, 2018