Otra vez Trump: construcción del famoso muro dañó históricas tumbas de guerreros apaches

El congresista Raúl Grijalva denunció este domingo que, para construir el muro fronterizo del presidente Donald Trump, se están realizando explosiones en la reserva india Tohono O'odham y dañando Monument Hill, un sitio de entierro para los nativos de la región, incluidos guerreros apaches.

En un video publicado en sus redes sociales, el congresista demócrata por Arizona indicó que esta semana "Trump voló una colina sagrada de los nativos americanos en tierras públicas para construir su muro racista".

I just got back from the border.

This week, Trump blew up a sacred Native American hill on public land to build his racist wall.

Watch my new update and join the growing movement to stop the wall. #NoBorderWall pic.twitter.com/YgmS94vAwO

— Raul M. Grijalva (@RepRaulGrijalva) February 9, 2020