Lucas Palacios habla de su "relación" con Hasbún tras polémica: "En el audio hace ver como si fuéramos cercanos lo cual es falso"

El ministro de Economía, Lucas Palacios, manifestó esta mañana su molestia por el audio filtrado que salió a la luz ayer. En él el exdiputado de la UDI, Gustavo Hasbún, lo nombra en una conversación que podría vincularlo con coimas al interior del Ministerio de obras Públicas (MOP).

Durante el fin de semana, Radio Bío Bío difundió el audio en el que Hasbún mencionaba a Palacios, mientras conversaba con el empresario de La Araucanía, Bruno Fulgeri. Ahí el ex parlamentario le prometía una gestión a cambio de dinero.

El caso generó una investigación por parte de la Fiscalía, que presume un presunto delito de cohecho y tráfico de influencia. El hecho fue categóricamente desmentido por el ministro.

Defensa de Palacios

“Estoy molesto con esta situación porque incluso esas palabras en que podría estar involucrado ya me dan rabia porque no corresponden”. Con estas palabras Palacios expresó su molestia en conversación con T13 Radio. Al mismo tiempo recordó que apenas se supo del audio envió un comunicado "desmintiendo categóricamente cualquier participación mía en esta o cualquier otra irregularidad que se haya cometido en el MOP" .

El secretario de Estado aseguró que todas las reuniones que había tenido en el MOP, cuando se desempeñó como subsecretario de esa cartera, las hizo a través de la Ley de Lobby, “porque es la única manera de conducir las cosas conforme a la ley”.

Relación con Hasbún: "Lo conozco bastante poco"

Al ser consultado sobre su relación con Hasbún, la autoridad señaló: “Lo conozco bastante poco (…). Él en el audio hace ver como que tuviera una relación cercana a mi lo cual es falso. Yo nunca me tomado un café con él, nunca he comido con él, nunca me he tomado un trago con él. Solo lo conozco socialmente porque esta persona fue exdiputado de la UDI”.

“La única relación que tuve fue en la campaña del presidente Piñera y él estaba de candidato a senador por La Araucanía donde no tuve una muy buena relación con él. Él quería estar más informado respecto de ciertas actividades que iba a hacer el Presidente en la región, cosa que nosotros le estábamos informábamos igual que al resto de los candidatos”, añadió.

Sobre el empresario Bruno Fulgeri, explicó que este tenía 4 contratos en La Araucanía con el MOP "y a los cuatro contratos le dimos término por anticipado”, y “les cobramos las garantías”.

“Lo consideramos improcedente y en febrero de 2019 lo retiramos del registro de contratistas. Lo suspendimos del registro den contratistas porque abandonó los cuatro contratos, porque cometió esas irregularidades sin terminar las obras”, detalló.