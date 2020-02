¿No estaban llenos de felicitaciones? Pacientes recurren a la Justicia tras rechazo de licencias médicas en Compin

Pacientes a los que se les han rechazado las licencias médicas en la Compin o en la Superintendencia de Seguridad Social, introdujeron recursos ante la Justicia. Ana María Rivera, abogada que ha presentando recursos de protección en las Cortes de Apelaciones respectivas y que cuenta con varios casos exitosos, explicó cómo ha obtenido buenos resultados por estos casos "dramáticos". Acusa que a las personas se "les están privando de un derecho legítimo que es su subsidio por incapacidad laboral, de su sueldo, de su remuneración”, según explicó en Meganoticias.

“Son personas que están en una situación bastante crítica, porque están enfermas. Fundamentalmente por depresión y les rechazan las licencias diciendo que el reposo no ha sido justificado. A muchos clientes míos esto les ha implicado, no solamente no tener para comer, incurren en Dicom. A veces han perdido sus trabajos porque han tenido que negociar con sus empleadores para que les otorguen un finiquito para tener dinero para subsistir”, afirmó.

Reclamos al Compin

La jurista explicó que su trabajo es tramitar "recursos de protección. Es decir, solicito a la Corte de Apelaciones respectiva que se deje sin efecto la resolución de la Superintendencia de Seguridad Social que ha confirmado el rechazo de las Compines de las licencias médicas. Para esto, pido a la Corte que se reconozcan las garantías constitucionales de los pacientes de manera que les señalo que se están infringiendo sus garantías básicas del artículo 19, fundamentalmente la del número 1 y la del 24, derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, más el derecho de dominio, porque la remuneración es un derecho”.

Recordó que en caso que un médico certifique que un paciente por su patología, este tiene derecho a reposo por un periodo determinado, ya sea parcial o total de su jornada laboral, y, además, “tiene el legítimo derecho a que se le pague su remuneración, el producto de su esfuerzo y trabajo, cuando más lo necesita”.

"El daño que eso ocasiona es muy grande a estas personas, cuando además de estar enfermos los dejan sin sueldo. En vez de estar en reposo, tiene que estar preocupado y lidiando con distintas instituciones, no por semanas, por meses”, condenó.