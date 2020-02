Hasbungate: Exdiputado se querella por injurias contra empresario que busca "humillarlo"

La tarde de este martes, Gustavo Hasbún, a través de su abogado Mario Vargas, se querelló en contra del empresario Bruno Felgeri por el delito de injurias.

Esto, luego de que el contratista acusara al exdiputado de haberle cobrado $30 millones para "solucionar" los inconvenientes que tenía con el Ministerio de Obras Públicas, repartición a la cual la constructora de Felgeri le prestaba servicios.

La acción, interpuesta en el Juzgado de Garantía de Temuco, sostiene que el empresario dio declaraciones “falaces” e “injuriosas”, mencionando que el audio que dio a conocer Biobío, “ha sido interpretado dolosa y mañosamente por parte del querellado, toda vez que éste no refiere a la coordinación de una coima o pagos irregulares, sino que versa sobre una asesoría que el señor Fulgeri me solicitó debido a que él estaba teniendo problemas con la ejecución de algunos contratos con el MOP en La Araucanía, asesoría que, obviamente, tiene un costo en honorarios profesionales".

De acuerdo con lo expresado en la acción, lo sostenido por Fulgeri "se aleja de la verdad y tiene como único fin ofenderme, humillarme, desacreditarme y destruir por completo mi honra”.

El abogado, en tanto, precisó que “Se ha afectado gravemente la honra del señor Hasbún y realizaremos todas las gestiones que estén a nuestro alcance para que se establezca la falsedad de la denuncia”.

Las acusaciones

El caso salió a la luz luego de que se conociera un audio que daba cuenta de las posibles coimas. Luego, vinieron la serie de declaraciones del empresario. "Él (Hasbún) me pidió plata, directamente. Fueron $30 millones en una primera instancia, y después fueron $20 millones que yo no pude pagar porque no me cancelaron unos trabajos que tenía con el mismo ministerio. En un principio acepté, pero no tuve la plata para pagar", señaló el empresario a La Tercera.

"No tengo cómo pagarle el colegio a mis hijos, y estos tipos siguen robando": empresario que destapó el HasbunGate se quebró al relatar el costo de su denuncia "Perdí mi casa, mi calidad de vida, no tengo cómo pagar el colegio de mis hijos. Entonces, hago un esfuerzo de venir para acá. Y estos tipos siguen robando, si esa es la realidad”, dijo entre lágrimas Bruno Fulgeri.

Las declaraciones de Felgeri son totalmente desechadas por Hasbún. Según él, "toda mi vida profesional, tanto en el mundo público como privado, la he desarrollado con total rectitud y apego a las normas".

"Desde mi retiro de la política decidí emprender con una consultora dedicada a asesorar empresas. Es en ese escenario donde el señor Fulgeri me contacta para solicitar asesoría, debido a supuestos conflictos que tenía con la ejecución de algunos contratos con el MOP en La Araucanía, desconociendo absolutamente los antecedentes que demostrarían que la empresa no cumplía con los contratos", complementó en una declaración pública.