James Hamilton es atacado en redes sociales por comentario sobre carabineros

James Hamilton, uno de los denunciantes de Fernando Karadima, publicó en su cuenta de Twitter un hecho protagonizado por su hija de 7 años y carabineros, y las reacciones no se dejaron esperar.

"Buen día , hace algunos días clásico control carretero en un pueblo de la VI región , se aleja el carabinero y mi hija de 7 empieza ' el que no salta es Paco , el que no salta es pacoooo' no paramos de reinos el resto del viaje :)".

Este pequeño mensaje, hizo que en menos de unos minutos, los usuarios lo atacaran; haciendo alusión a que no estaba brindándole una buena educación a su hija. Además de recibir comentarios ofensivos, que tenían relación con el caso Karadima. Por esta razón, el tuit fue eliminado debido a los constantes insultos.

James Hamilton, no tardó en volver a tuitear el siguiente mensaje: ''Lo grave es que mi hija que sí es respetuosa me pregunta porqué 'los Pacos le han roto los ojos a personas' mismas instituciones que han matado, mutilado y violado incesantemente estos meses sin contar el desfalco a todos los Chilenos , de qué están hablando sus defensores?''. El cual no hizo más que seguir sumando comentarios, sobre como el estaba educando a su hija; y que claramente la estaba incitando al odio contra la institución de Carabineros.

Posterior a este, Hamilton publicó el último mensaje diciendo: ''Lo que se necesita es una nueva policía con formación profesional''. Este último, sí tuvo cierto apoyo y respuestas positivas por parte de los usuarios.

Recordemos que a raíz del estallido social, Carabineros sigue disminuyendo su nivel de aprobación; bajando hasta un 35%. Su cifra más baja en los últimos cuatro años según Cadem.

