Procuramiento: la compleja tarea para salvar órganos

El procuramiento es un procedimiento de alta complejidad, cuyo principal objetivo es la obtención de órganos. La tarea requiere de equipos multidisciplinarios con habilidades específicas y se concibe como una labor separada de la de los equipos que atienden un trasplante. La diferencia entre procuramiento y trasplante es que aquí se hace un seguimiento de los órganos hasta el momento mismo del trasplante, manteníendolos de forma óptima. Así, se evita que tras el fallecimiento, los órganos de un donante no sean aprovechados.

En Chile no todos los hospitales cuentan con la capacidad de realizar procuramientos. Por eso que es destacable que, tras seis años de existencia, en el Hospital El Carmen (HEC) de Maipú se realizara el primer procuramiento de órganos que benefició a tres personas. La donación fue gracias a la disposición de la familia de un joven de 23 años, proveniente de la comuna de Cerrillos, quien donó riñones, hígado y corazón. Sin embargo, este último órgano no fue extraído debido a que no hubo receptor compatible a nivel nacional.

Un delicado trabajo en pabellón

La intervención quirúrgica se realizó la madrugada del 6 de febrero. La delicada cirugía comenzó en pabellón a las 00:18 hrs., prolongándose hasta las 03:30 hrs. Al procedimiento acudió el equipo de procuramiento del Hospital Clínico de la Universidad Católica y del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Los equipos contaron además con la colaboración del enfermero coordinador de procuramiento del Hospital de Asistencia Pública (Huap), Jonathan Muñoz Vergara, y el equipo clínico del HEC.

“Luego de este primer e importante paso, se continuará con la creación de un equipo multidisciplinario encargado del procuramiento de órganos en nuestro establecimiento de salud”, destacó el director del Hospital El Carmen, Juan Kehr. Por su parte, Muñoz, agradeció al equipo de salud del Hospital El Carmen “quienes nos prestaron toda su colaboración y apoyo para poder llevar a cabo con gran éxito el procuramiento de órganos”.

La jefa de la Unidad de Paciente Crítico Adulto y Subrogante del Servicio Gestión del Cuidado del HEC, María Graciela Navarrete, manifestó que “como equipo de salud estamos agradecidos y orgullosos de este importante hito para el Hospital El Carmen”.

Captura

Equipos especializados

Según datos del Ministerio de Salud (Minsal) sólo seis hospitales de la Región Metropolitana cuentan con el equipo especializado requerido para este tipo de procedimiento en el caso de trasplante renal. En el caso de un trasplante de hígado, se pueden realizar en dos centros públicos. Así continúa una lista que detalla la información según órgano e informando si se tratan de centros en regiones, públicos en la RM o centros privados. A los centros que pueden realizar procuramientos para distintos tipos de órganos se les denomina multiorgánicos.

Consultamos a las autoridades del Hospital El Carmen detalles sobre el equipo en formación. ¿Será especializado en ciertos órganos o multiorgánico? Aún no está definido ese aspecto. Pero sin duda es un paso importante considerando que este centro atiende a más de 600 usuarios provenientes en su mayoría desde Maipú y Cerrillos.

1.-Detección y evaluación

Tras notificar a las Coordincaciones Locales Procuramiento, se identifica al posible donante. El que debe cumplir con ciertas características.

2.- Seguimiento

Los posibles donantes, son ingresados al programa de seguimiento en el Sistema Integrado de Donación y Trasplante (Sidot).

3.- Mantenimiento

Corresponde a todos los cuidados clínicos por parte de los equipos de salud de las Unidad de Cuidados Intensivos. Esta etapa es transversal a todo el proceso.

4.-Muerte encefálica

Corresponde a los procedimientos realizados que determinan la muerte clínica y legal del paciente por criterio neurológico.

5.- Última voluntad

Se le comenta a la familia que existe la potencialidad de donación. Luego se confirma con ellos si la volunutad de donación fue expresada en vida.

6.- Extracción

Con los órganos y tejidos en condiciones clínicas óptimas, los equipos de cirujanos acuden a extraerlos para llevarlos a los lugares requeridos para su trasplante.

Aspectos clave sobre el cuidado de los órganos

Según datos del Ministerio de Salud en diciembre del 2019 fallecieron 13 donantes (ver gráfico). Si bien el número puede parecer bajo, considerando que en promedio fallecen 290 personas diariamente según cifras del 2017 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), este es el número de personas que estaban en las condiciones de ser donantes después de varios filtros como la edad, causa de muerte, entre otros. La masificación de la práctica de procuramiento permitirá disminuir esta cifra y optimizar los procesos de trasplante.

El director del Hospital El Carmen, Juan Kehr, señaló a Publimetro que el hito del primer procuramiento en este hospital “es muy importante, porque siempre teníamos pacientes y en estos procedimientos el tiempo es clave”. Por su parte, Jonathan Muñoz, coordinador de Procuramiento del Hospital de Asistencia Pública (Huap) señaló que “el tiempo comienza a correr en contra desde el momento en que se realiza el corte de la aorta”.

“En el caso, por ejemplo del hígado, éste resiste hasta 12 horas a partir de ese momento. En el caso de los riñones el tiempo de resistencia es de 24 horas. Es el órgano que más tiempo resiste”, dijo. El especialista destacó que, como el “tiempo en contra” comienza a correr desde el corte, es vital el cuidado que se hace en la UCI manteniendo los órganos dentro de su cuerpo original de forma artificial.