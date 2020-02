El complejo de Kate Middleton en su adolescencia que no la dejaba ser feliz

La duquesa de Cambridge, Kate Middleton, se ha convertido en un ejemplo de moda y estilo, pues con cada look sorprende e impone tendencias.

La esposa del príncipe William se muestra siempre segura en cada aparición y con mucha confianza, pero no siempre fue así.

El complejo de Kate Middleton que no la dejó ser feliz en su adolescencia

Y es que recientemente Denise Evans-Alford, quien fue profesora de Kate en la Escuela de San Andrés de Pangbourne reveló al 'Daily Mail' uno de los mayores complejos que ha sufrido la duquesa.

"Llevaba aparatos ortopédicos. No parecían molestarle, pero lo cierto es que le impedía verse a sí misma todo lo bien que le habría gustado. Sé que hoy todos lo encuentran muy elegante, pero, créanme, en aquel momento no era así", dijo la maestra quien se encontró con su ex alumna el pasado 4 de febrero.

Denise confesó que ese momento fue muy especial y lo esperaba desde hacía mucho tiempo.

"Kate no ha cambiado nada. Pippa y James también son maravillosos. He estado esperando esto durante 20 años".

Sin embargo, eso quedó en el pasado y ahora Kate es una mujer segura de sí misma que se muestra tal cual es, con looks increíbles y hasta accesibles para cualquiera de nosotras.