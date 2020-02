"Bienvenidos" explota en llanto tras video de realidad virtual que emocionó a todos

"Imagínese perder un ser querido y tener la posibilidad de reencontrarse con ese ser querido, pero virtualmente. Esto ocurrió en Corea, es un caso real, una mamá que perdió a su hija por leucemia. Ella participó en esta especie de experimento. Virtualmente se reencontró con ella. Quiero invitarlos a que veamos este video". De esta manera, Tonka Tomicic introdujo al video que verían los panelistas y el público de "Bienvenidos", un documental llamado "I Met You" que muestra el reencuentro de una madre con su hija fallecida.

El registro logró que todos se emocionara al punto de las lágrimas "Oh, qué terrible. Qué terrible", dijo Raquel Argandoña mientras que Tonka Tomicic agregó "Estamos todos súper emocionados".

El único que pudo recobrar la palabra fue Emilio Sutherland, quien empezó diciendo "nosotros a duras penas estamos aguantando, porque es súper impactante", pero Raquel Argandoña aseguró que ella formaría parte de un experimento así sólo "por sus hijos" porque "cuando uno es mamá hace todo por ver a un hijo que partió".

Por su parte, el ex perito Francisco Pulgar agregó que "a mí me ha tocado muchos casos de gente que ha sido asesinada por arma de fuego, arma blanca, muertes violentos. El daño es tremendo. Cuando eres padres, mi hija más pequeña tiene 10 años, y no me veo en el escenario de no tenerla".