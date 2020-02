"Emosido engañado": la historia social detrás del famoso meme

"Emosido engañado" es un meme muy popular, no sólo en Chile, sino que en toda Latinoamérica. Se ocupa en redes sociales para todo tipo de publicaciones, pero la verdad es que su origen dista mucho de cualquier situación jocosa.

El tuitero @CaoWenToh publicó su ubicación utilizando Google Street View: una calle del municipio de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla.

El grafiti cobró vida en redes sociales el año 2016, después de que María G. (@misstrainwreck en Twitter), que vive en la misma calle donde está el escrito, publicara una imagen.

De acuerdo a lo que recoge El País, la mujer sostuvo que "la tomé solo para enviársela a mi hermana y a uno de mis amigos vía Snapchat (…) a modo de broma interna, porque entre nosotros ya la conocíamos”.

“Cuando la vieron, me dijeron que si lo subía a Twitter con ese comentario (el que aparece en el tuit original: ‘Cuando cae en el examen una pregunta del tema que el profesor dijo que no entraba’) podía hacerse viral. ¡Y aquí estamos!”, cuenta. La imagen no aparece en ningún tuit ni búsqueda de Google anterior al tuit de María.

El conjunto de viviendas grafiteadas fue ocupado en 2013 después de varios años vacío, según cuenta el diario ABC. En 2016, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ordenó su desalojo, dejando a la mayoría de las familias que vivían allí —solo reubicaron a cinco de las 25 familias— en la calle. Los okupas, tal y como recuerda María esperaban poder quedarse en régimen de alquiler social. “De ahí que sintieran que emosido engañado”, cuenta la joven.

La popularidad en su uso