Alessandri y nueva constitución: “Estas campañas del terror me llevan a pensar que son estos momificados que no quieren que nada cambie”

El alcalde de Santiago Felipe Alessandri dijo que votará y hará campaña por por el apruebo en el plebiscito para una nueva constitución y aseguró que Chile resultará fortalecido con una nueva carta magna.

El edil dijo que no cree que la actual constitución “sea mala”, pero que esta “tiene un origen espurio que, finalmente, nos divide como sociedad”.

“Creo que es una luz de esperanza, de dejar atrás las divisiones”, señaló en entrevista en radio Cooperativa.

Alessandri recordó que su familia estaba por el Sí para el plebiscito de 1988, que creían que si “ganaba el No iba a quedar la escoba” y que tras ello “Chile nunca había avanzado tanto”, y que algo parecido sucedió con la ley de divorcio, que muchos decían que se iba a terminar la familia “y finalmente, somos varios los que nos hemos divorciado en la vida, nos hemos vuelto a casar y no se ha destruido la familia, seguimos fortaleciéndola”.

Por último, el alcalde afirmó que no hay que ser “fatalistas” y que “estas campañas del terror a mí, más bien, me llevan a pensar que son estos momificados que no quieren que nada cambie. Eso nunca es bueno”.