Gobernadora arremete contra el alcalde de Isla de Pascua por oponerse a consulta comunal: “Es un irresponsable”

La convocatoria a consulta que hizo el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para modificar o derogar dos artículos de la Ley 16.441, mejor conocida como “Ley Pascua”, está provocando polémica en la isla.

El referéndum, que está recién proceso de articulación, apunta específicamente a los artículos 13 y 14, que rebajan las condenas por abusos sexuales (incluyendo la violación) cometidos por naturales de la Isla y en el territorio de ella, y permiten a los mismos cumplir dos tercios de las penas por delitos en general fuera de la cárcel.

Pero el alcalde de la Isla de Pascua, Pedro Edmunds Paoa, afirmó estar en desacuerdo con el proceso, debido a que teme perder derechos adquiridos dentro de la misma ley.

La “Ley Pascua”, cabe recordar, exime en general a todas las personas naturales y jurídicas residentes en Isla de Pascua de pagar toda clase de impuestos y contribuciones.

Tarita Alarcón, gobernadora de la Isla de Pascua, está totalmente en desacuerdo con la postura de el alcalde y aseguró a Publimetro que “es un irresponsable” y que sus afirmaciones buscan asustar a la comunidad con declaraciones erradas debido a que “la consulta ciudadana modifica específicamente los artículos 13 y 14, que violentan a las mujeres, y no afectan los derechos tributarios que el alcalde quiere resguardar”.

El alcalde, en tanto, insistió en que no defiende “ninguna medida que vaya a vulnerar los derechos de la mujer” y agrega que se considera antiviolencia.

Pero no se quedó ahí e hizo un llamado a que la “empleada de Piñera” (Alarcón ejerce el cargo de gobernadora desde el 16 de marzo de 2018) no caiga en el juego de este gobierno, pues asegura que “cualquier modificación que se haga a un artículo de la ley, tiene que modificar la ley” y dice no está dispuesto a alterar el único texto que reconoce al pueblo Rapa Nui.

Además, Edmunds afirmó que no quiere ingresar al parlamento a cambiar una ley, mientras el pueblo chileno en su conjunto exige una nueva Constitución. Solo podría hacerlo, argumentó, “si se tratara de un nuevo acuerdo entre el Estado chileno y su pueblo”.