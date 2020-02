Minvu y viviendas que se pueden comprar con subsidio: "Efectivamente están masivamente en comunas que no son las más centrales"

A raíz de la polémica en la que un beneficiario del subsidio encaró al ministro de Vivienda ¿de verdad el monto del beneficio alcanza para comprar una vivienda?

– Lo primero es que la política habitacional es una política que está en constante revisión precisamente por lo mismo. No es que uno se quede estático en un valor de subsidio y no se mueve nunca más. Efectivamente, eso hace más de un año se definió y efectivamente el Presidente y el ministro definieron que se incrementaran los montos de subsidios de apoyo a la clase media y eso está en proceso, hoy día está en la Contraloría General de la República.

El ministro respondió en esa ocasión que no es posible subir mucho los montos de los subsidios porque eso incentivaría a que los precios sigan subiendo, pero se entiende el problema es el precio de la vivienda en sí ¿no?

– El precio de la vivienda, efectivamente, y el estudio de la Cámara y otros, dicen que han subido mucho más que el nivel de ingreso de las familias y eso también lo entendemos desde el ministerio. Lo que ahora estamos haciendo es en dos ejes, uno es el apoyo que damos directamente al beneficiario que es este ‘voucher’ para que este busque y ese puede aplicar no solo en vivienda nueva, puede aplicar también como decía Jonathan Orrego (de TocToc.com) en su nota, en compra de vivienda usada que también aporta en la oferta disponible.

Pero hay otra línea super importante, que también me gustaría destacar, que el Estado sí produce oferta asequible de viviviendas, a través de un programa que hace años venimos trabajando y que es el programa de integración social y territorial. Este programa el año pasado generó 40 mil unidades a nivel país, en la Región Metropolitana fueron más menos 8 mil. Esas son unidades que se inicia la construcción entre diciembre y marzo de este año, pero que estará a disposición en unos 15 a 18 meses más y anteriormente se han hecho otros llamados de este tipo. Hay una oferta que hoy día suma 168 mil viviendas, donde el valor no es más allá de las 2.200 UF en el Chile central y esa oferta sí tiene tope de precio.

Muchas veces lo que falta es información de las familias para poder acceder a esas viviendas y, para llegar a eso, hemos generado un convenio con portales que son de uso muy masivo, uno de ellos es TocToc, otro es PortalInmobiliario, Usa tu Subsidio, además está publicado en la página Minvu.cl el listado completo de salas de venta.

Los subsidios para la vivienda chocan con la realidad del mercado inmobiliario Interpelación a ministro Monckeberg, mientras entregaba estos beneficios, deja en evidencia un problema que se viene arrastrando junto con el continuo aumento del valor de casas y departamentos.

Pero ¿dónde están esas viviendas al que el ministerio les fija un límite de precio? Porque es eso lo que abordamos en la nota…

– Hay distribución de proyectos en distintas comunas. Efectivamente están masivamente en comunas que no son las más centrales, pero también tenemos en Cerrillos, Independencia, Recoleta, Renca, San Joaquín. No ha sido fácil y la razón es muy sencilla: es porque el valor del suelo es más caro. Lo que hemos hecho también es generar una modificación del decreto 19 (de integración social) que busca generar proyectos mejor localizados a través de una triple integración y eso esperemos también tenerlo, ojalá, disponible este año para buscar proyectos que se generen más en la RM en las comunas centrales y pericentrales.

Por otro lado, lo que ha hecho el Estado también es durante este año, mediante la glosa presupuestaria de la Ley de Presupuesto, es generar compra de suelo, que lo que busca es generar suelo disponible para más proyectos. Toma la batuta en que no solo sea oferta que se produzca en terreno privado, sino que también en terreno público.

Gentileza

Conversamos sobre entregar más subsidios o aumentar los montos de estos, pero eso implica que entregar dinero público a manos privadas ¿No se le puede exigir más a la empresas, por ejemplo, que destinen cierto porcentaje de lo que construyen para que personas puedan acceder a determinado precio?

– En algunos países se ocupa esa lógica, más bien de que hayan porcentajes fijos de unidades asequibles en todos los proyectos que se construyan en algunos sectores. Eso no ha sido la lógica en Chile, no digo que no se haga nunca, pero no lo hemos hecho acá, más bien acá la lógica ha sido generar los incentivos apropiados para que privados en terrenos públicos o privados generen los proyectos de viviendas y en eso, por ejemplo, el año pasado seleccionamos 40 mil unidades, que es un volumen muy importante a precio asequible, es decir, funciona. Y en ese llamado se presentaron 60 mil unidades, es decir, resulta el convenio público privado.

Otro punto y es lo que también se le reclamó al ministro Monckeberg es respecto a que quien opta a un subsidio de 1.400 UF no tiene los ingresos para acceder a un crédito hipotecario…

– Efectivamente el crédito hipotecario es un tema y porque la banca también en el tiempo se ha puesto más restrictiva, a pesar de que el crédito funciona mucho en Chile, pero efectivamente la banca ha incrementado ciertas barreras de ingreso que hacen que algunas personas no lleguen a quedar en muchos de los bancos.

Y lo que nosotros hemos puesto a disposición de las familias es un convenio con Hipotecariofácil.com ¿qué es lo que hace esto? Que las familias en vez de ir a buscar banco a banco quién le puede otorgar un crédito ellos en esta página acceden e ingresan una sola vez los datos y este portal hace la pega de buscar qué banco darle un crédito. Y muchas veces no es que no puedan recibir un crédito, sino que el monto que reciben no es el mismo que piden, por lo tanto, quizás deben ajustar las expectativas del monto que están pidiendo para poder cumplir los requisitos que están pidiendo.

Y para las familias que son definitivamente vulnerables, el Estado contempla el financiamiento completo, considerando solo el ahorro.

Más allá de aumentar los subsidio o sus montos ¿no se puede hacer algo más profundo con este problema?

– Bueno, está en trámite legislativo el proyecto de ley de integración social que justamente va en esa línea, es decir, considerar la integración social como parte de la normativa urbana de todas las comunas y, especialmente, de las que están bien localizadas. Ahí hay un tema bien de fondo y que está en discusión en el Congreso y, por lo tanto, ahí es el canal creo yo, para ir avanzando en tomar consciencia de que esto es sumamente necesario para justamente no producir una expulsión de las familias a la periferia de la ciudad.