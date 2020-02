¿Y la campaña partió? Partidos se enfrentan por despliegue a 72 días del plebiscito

El próximo 26 de febrero, en menos de dos semanas, parte oficialmente el periodo de propaganda para el plebiscito. Eso sí, en redes sociales, carreteras y en la vía pública, ya es posible advertir las campañas de los diferentes sectores, principalmente de quienes están por el rechazo.

La situación ha complicado a la oposición. Por una parte, porque se estaría pasando a llevar las normas, y por otra, porque han perdido espacio, al menos comunicacionalmente, reconocen en privado.

Respecto del primer punto, el timonel de la DC, Fuad Chain, sostuvo que las iniciativas de RN y la UDI "efectivamente constituyen campañas que ven en una clara dirección, por lo que podríamos estar ante una vulneración de la norma". Aseguró que desde la colectividad están activos, pero trabajando en terreno. "Nosotros claramente no tenemos los recursos que tienen los que están por el rechazo. Esta será la tónica, la opción rechazo va a tener más actividad en los medios", afirmó, cuestionando el poder económico de quienes están tras esa opción.

En el mismo tono, el secretario general del PC, Lautaro Carmona, manifestó que a través de este tipo de acciones se está afectando el "discernimiento en conciencia de la ciudadanía. Se ven como un objeto de manipulación donde el poder del dinero tiene un rol diferenciador".

Bajo esa lógica, ambos partidos, por separado, analizarán recurrir ante el Servel para que se pronuncie. "Esto es de una hipocresía absoluta, tanto de los partidos, del servicio electoral y de quienes están a cargo", complementó Carmona.

¿En qué está la oposición?

Ante esa pregunta, la primera respuesta es: en la calle. Como explicó el coordinador de la campaña de la DC, Manuel Gallardo, tienen claro que la carrera no está ganada, por lo que se han dedicado a desplegarse en las 16 regiones del país, capacitando gente y difundiendo material. Ayer habilitaron el banner para que las organizaciones sociales pudieran sumarse al comando.

"Queremos aclarar que el proceso constituyente no es un salto a vacío, sino que un camino institucional para cambiar las cosas. Le vamos a hacer frente a la falsedad de rechazar para reformar", enfatizó.

Desde el PC, Carmona sostuvo que con voluntarios, talento y autoridad promoverán "la causa". "No vamos a hacer inventos ni figuraciones con frases anclas, vamos a estar donde está la gente".

El timonel del PPD, Heraldo Muñoz, por su parte, manifestó que, por ahora, "las principales tareas son la preparación de spots para la franja, coordinarnos con organizaciones de la sociedad civil, y preparar un amplio despliegue opositor para promover el Apruebo para el plebiscito". Que el resto ya esté en campaña, los tiene "sin cuidado".

"Se durmieron en los laureles"

Ante las críticas, en el comando del rechazo de Chile Vamos no se inmutan. "Hagámosla corta. Nosotros tenemos un mensaje claro: para dar respuestas a las demandas sociales no es necesario darse una vuelta larga", dijo el secretario general de la UDI, Jorge Fuentes, subrayando que no están en una campaña, sino que dando a conocer piezas de trabajo.

"Yo los llamaría a estar más preocupados de lo que van a hacer ellos, porque con estos signos de preocupación lo único que evidencian es el miedo que sienten al ver que crece el rechazo", agregó Fuentes.

Asimismo, el diputado Diego Schalper (RN) manifestó que "hemos actuado completamente dentro del marco legal. Estamos planteando reflexiones, porque me imagino que todos queremos que los chilenos votos informados". Desde la misma tienda, el vicepresidente Tomás Fuentes dijo que la oposición "está reaccionando en base al despliegue que han observado de nosotros, no desde sus ideas".

Partidos en la franja

De acuerdo con datos entregados por el CNTV, cuatro comandos, siete partidos políticos y dos parlamentarios de manera independiente se inscribieron para participar de la franja electoral que se emitirá entre el el 27 de marzo y el 23 de abril de este año.

Con el apruebo están los comandos "Convergencia Progresista e Independientes" (PS, PPD y PR); "Chile Digno" (PC, FRVS y PRO); "Que Chile decida" (RD, PL, Poder, Gabriel Boric, Gael Yeomans, Diego Ibáñez, Gonzalo Winter, Marcelo Día y Patricio Rosas); "Somos Chile" (Carlos Bianchi, Alejandro Guillier y Karim Bianchi); la DC; el Partido Ecologista Verde; Evópoli; PH; RN; René Alinco y Pepe Auth.

Y con el Rechazo, RN, Partido Republicano y la UDI.

Respecto de quienes apoyan la Convención Constituyente, CNTV informó que se inscribieron: los comandos "Convergencia Progresista e Independientes" (PS, PPD y PR); "Chile Digno" (PC, FRVS y PRO); "Que Chile decida" (RD, PL, Poder, Gabriel Boric, Gael Yeomans, Diego Ibáñez, Gonzalo Winter, Marcelo Día y Patricio Rosas); "Somos Chile" (Carlos Bianchi, Alejandro Guillier y Karim Bianchi); la DC; el Partido Ecologista Verde; Partido Republicano; PH; RN; René Alinco y Pepe Auth.

Con la mixta están Evópoli, RN, Republicano y la UDI.