Pongan "play": Cassette con grandes éxitos de 1993 se reencuentra con su dueña tras 27 años

¿Qué es un verano sin sus hits musicales, esas canciones que nos recordarán por siempre momentos maravillosos?

Eso pensaba en 1993 la joven de 12 años Stella Weddel cuando, antes de viajar de vacaciones a la isla española de Mallorca, compiló temas del momento en un cassette para que la acompañaran en su viaje. Sin embargo, la cinta se perdió y ella creyó que la había perdido para siempre.

Por eso, su sorpresa fue mayúscula cuando lo encontró en medio de la exposición "Sea of Artifacts", que presentaba en Estocolmo la fotógrafa británica Mandy Barker para concientizar sobre la cantidad de plástico que el ser humano lanza al mar. Al encontrar el cassette en el 2017, Barker se comunicó con un restaurador de audio para conocer el "tracklist" y poder detallarlo. Cuando lo vio, Weddel no podía creerlo y lo llamó un "milagro".

Barker, tras conocer la historia, contactó a expertos de la Universidad de Plymouth para confirmar si era posible que el cassette viajara más de mil kilómetros en todos estos años y haya sobrevivido. Al juicio del experto de esa casa de estudios Richard Thompson, "es una historia increíble y otro ejemplo del problema de la polución provocada por el plástico. Es difícil saber cuánto tiempo el cassette estuvo en el mar, pero el hecho de que haya sobrevivido intacto muestra la durabilidad del plástico y la amenaza que representa para el ambiente marino".

Ahora, prepárate a retroceder en el tiempo y revisa algunos de los clásicos noventeros que contiene el cassette…

Primero, el clásico de Charles & Eddie "Would I Lie To You?":

Los Pet Shop Boys se hacen presentes con su cover de Village People, "Go West":

DJ Bobo nos empuja a la pista de baile con su éxito "Somebody Dance To Me":

No podía faltar una de las "power ballads" de la década, junto a su potente video. Éste es Soul Asylum y "Runaway Train":

Captain Hollywood Project nos ofrece otro de los temas que la rompía en las discotheques, "More And More":

Parte de la banda sonora de la película "Sliver", la reconocida banda inglesa UB40 nos entrega su versión de "Can't Help Falling In Love":

La música electrónica de la época se hacía presente en el cassette con el "hit" de The Beloved "Sweet Harmony":

Y cerramos con uno de los sucesos musicales del año 1993, que llegó al número uno en doce países. Es el grupo alemán Culture Beat y "Mr. Vain":