José Zalaquett: Desde el Presidente, hasta sus ex alumnos le rindieron homenaje en redes sociales

Una ola de homenajes se ha registrado durante esta tarde en las redes sociales. Cientos de académicos, políticos y abogados destacan la labor de José Zalaquett. ¿El motivo? Su amplia carrera enfocada en la defensa de Derechos Humanos.

El académico falleció este sábado a la edad de 77 años. Hasta el año 2016 se desempeñó como profesor titular en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Fue también secretario general y luego presidente de Amnistía Internacional. Su lamentable partido ha generado que varias autoridades reaccionen en redes como Twitter, entre ellas, el Presidente de la República, Sebastián Piñera.

Las palabras del Presidente

El mandatario sostuvo que la "muerte de José Zalaquett significa una gran pérdida para su familia, para la causa de los Derechos Humanos y para Chile. Le debemos mucho a José, quien siempre estuvo abierto al diálogo y a colaborar con las buenas causas. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia".

Por su parte el diputado Gabriel Boric compartió una historia con el abogado. "Una vez fui a la casa de Jose Zalaquett y veo que tenía el Ok Computer. Le pregunté si le gustaba Radiohead y me dijo 'Mire Gabriel, yo no voy a ponerme jeans ni mascar chicle, pero mi generación tiene el deber de tratar de entender a la suya a través de sus distintas expresiones"", relató el parlamentario.

