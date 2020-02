De la chacra a la mesa: ¿Por qué hoy es el día nacional del chacarero?

El sandwich chacarero es una de las preparaciones más tradicionales de nuestro país. Año a año distintos restaurantes y fuentes de soda celebran su día durante el verano. Pero más allá de las promociones especiales. ¿Sabes cuál es su origen?

Según señala el historiador Héctor Vélis-Meza en su libro "Historia desconocida y sabrosa de las comidas, bebidas y celebraciones","la voz chacarero encuentra su raíz en el vocablo quechua chacra, que equivale a 'granja agrícola'. El chacarero es, en consecuencia, el dueño de una chacra, a la que también se le puede llamar 'chácara', y un emparedado de carne acompañado de productos de una chacra".

¿Motivo por el cuál se celebra su día en esta fecha? Al parecer tiene relación con sus ingredientes: suelen ser productos donde la época de cosecha se concentraba en el verano.

Un sandwich famoso

Y este sándwich ha traspasado incluso las fronteras nacionales. Desde "Fuente Nicanor" nos cuentan que la revista estadounidense “Time” la describió como un “popular bocadillo chileno hecho con carne en rodajas finas y cubierto con tomates, ají verde y porotos verdes”, cuando lo eligió dentro de “The 13 most amazing sandwiches the World has to offer” (Los 13 sándwiches más increíbles que el mundo tiene que ofrecer).

Para celebrar el lunes, "Fuente Nicanor", tirará la casa por la ventana y tendrá, en todos sus locales a nivel nacional, el sandwich lomo chacarero grande en promoción 2×1 a solo $3.890 pesos.. "Por estadística los chilenos somos fanáticos del chacarero, por lo tanto quisimos este año celebrar con un 2×1 en nuestro sandwich grande para que vengan todos a los diversos locales que tenemos en el país,” asegura Daniela Mayorga, gerente de marketing de "Fuente Nicanor".

Desde el siglo XIX

Y la historia de esta preparación ya tiene un par de siglos. Desde "Fuente Mardoqueo" uno de los tradicionales locales capitalinos que realizan esta preparación, nos señalan que "se estima que todo partió en el siglo XIX, cuando en canastos de mimbres se ofrecían el pan de viaje, el primer prototipo que contenía pan de cerveza y carne fría en su interior. Tras los años evolucionó y las fuentes de soda fueron los principales protagonistas en dar a conocer los principales productos de la gastronomía local tradicional como el ají, poroto verde y tomate". “Los comensales que nos visitan siempre han destacado nuestro chacarero y de hecho es uno de los platos más vendido en el local” declara Álvaro Peñafiel, gerente general.

Y es que literalmente este destacado sandwich llena todos los elementos de la chacra: tomates, porotos verdes y ají verde. Le preguntamos a Peñafiel si habría alguna promoción para este día en "Fuente Mardoqueo" y señaló que si. Todas las personas que el sandwich del día se llevarán gratis un shop Cristal. Lo que aplicará en sus tres locales de Las Condes, Santiago y Providencia.

Otros locales también celebrarán este día. Desde la Vega Central, el local "Donde el Nano" también tendrá promoción. Su dueño, Gabriel Orellana señala que el chacarero costará sólo 4.000 pesos, y que por ese precio también se incluirá un té o café, para empezar el día con este clásico sabor nacional.

¿Cómo lo prefieres tú? ¿Molde o frica? ¿Mayonesa casera? ¡A celebrar!