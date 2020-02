Estudiante chilena que estaba atrapada en China podría tener cuarentena al llegar a Chile

Vanessa García, es estudiante chilena de 23 años, que estaba atrapada en China, luego de que se le cancelaran sus pasajes el pasado fin de semana. La estudiante de ingeniería comercial, se encontraba en el país asiático, gracias a que su casa de estudios; la Universidad Católica de la Santísima Concepción, le dio la posibilidad de irse a intercambio para aprender chino mandarín.

La joven dijo en una grabación para Tele13 desde Asia que: "cuando mis papás me llamaron y les tuve que decir que estaba cancelado el vuelo, no se imaginan el llanto que hubo por el video, yo pidiéndole a gritos a mi mamá 'sácame de acá', agregando que "estaba muy angustiada por dentro, quería llorar y no podía porque si lloraba mucho me podía dar fiebre".

Cuando llegó al aeropuerto se enteró que su vuelo había sido cancelado. Gracias a sus padres, y la gestión de su universidad; debido a que ella ya no tenía recursos monetarios, la estudiante logró conseguir un vuelo, que va desde Hong Kong hasta Barcelona, para luego tomar un vuelo hasta Madrid en la tarde de hoy. Desde ahí viajará hasta la capital, por lo que se espera que su arribo al país sea mañana martes por la tarde.

"Antes de eso moví cielo, mar y tierra para que la gente me ayudara, porque estaba asustada y quería salir realmente del país, porque quería volver a mi casa. Hablé a la embajada chilena en Beijing, me dijeron que ellos no se iban a hacer responsables de evacuar a los chilenos de china, y que bueno prácticamente me dijeron que se limpiaron las manos (..) De verdad que no le deseo a nadie vivir lo que yo he estado viviendo estos días", dijo la joven a Radio Bío Bío.

La seremi de Salud Rosa Oyarce se refirió al asunto, señalando que: ''Tenemos los dispositivos preparados, por lo tanto para cualquier caso, no excepcionalmente ese caso, sino cualquiera que llegue bajo la misma condición, va a recibir exactamente el mismo trato, es decir, se activas los dispositivos y eso es lo que se va a hacer''. agregando que ''seguro aislamiento en su casa probablemente es lo que vamos a hacer''.

Bajo el contexto de la llegada de la chilena, la seremi de Salud, realizó hoy el lanzamiento de un nuevo dispositivo para detectar el Covid-19 en el aeropuerto.

"Hoy estamos paso a paso haciendo esta implementación, y tiene que ver precisamente con no alarmar a la población y no necesariamente tenemos que hacerle medición a todas las personas; hoy estamos en un periodo de regreso de vacaciones, es por ello que estamos reforzando aeropuertos", dijo Rosa Oyarce.

Recordemos que hasta el momento no se han presentados casos de chilenos contagiados ni dentro ni fuera del país. Aunque si ese fuera el caso, existen 45 centros hospitalarios a lo largo del país que se encuentran equipados en caso de que llegue un posible caso de Coronavirus; 13 de estos centros, se encuentran en la Región Metropolitana.