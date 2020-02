"Navegó" sólo desde septiembre de 2018 y finalmente tocó tierra, aunque no en el puerto que tenía establecido en su ruta. Así finalmente se resolvió el misterio del barco "fantasma" que perdió su rumbo después de una tormenta cuando todavía estaba tripulado y navegaba desde Grecia hacia a Haití.

Y la nave apodada Alta finalmente terminó su viaje como "barco fantasma" en el pueblo pesquero de Ballycotton, en el condado irlandés de Cork, tras recorrer gran parte de Europa en medio de un temporal de invierno.

La llegada del buque generó curiosidad en los habitantes de la zona, pero más en los medios internacionales que intentaban resolver el recorrido que había seguido, tras desplazarse por miles de kilómetro por más de un año.

Rescue 117 was tasked earlier today to a vessel aground near Ballycotton, Cork. There was nobody on board. Previously the @USCG had rescued the 10 crew members from the vessel back in September 2018. The vessel has been drifting since and today came ashore on the Cork coastline. pic.twitter.com/NbvlZ89KSY

