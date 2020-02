Condenan al Fisco a pagar $80 millones por negligencia del Ministerio Público

El Primer Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar $80 millones por el actuar negligente del Ministerio Público en una investigación que tuvo como resultado la absolución de un profesor del delito de violación en contra de una escolar con síndrome de Down.

En el fallo, la magistrada Isabel Margarita Zúñiga Alvayay estableció que el Ministerio Público actuó de manera arbitraria e injustificadamente errónea al llevar el caso a juicio oral pese a las serias omisiones, falencias y demoras en la investigación.

"Hubo serias omisiones en la investigación, además de falencias y demoras que no se condicen con un órgano persecutor objetivo, diligente y profesional, siendo el resultado una pesquisa con falta de acuciosidad… Además, no se puede obviar el hecho de que en la investigación existían otros antecedentes que beneficiaban al imputado, pero a los cuales el fiscal a cargo no dio la necesaria importancia, como eran incluso las declaraciones de profesoras ante el fiscal de que la menor tenía lesiones con fecha previa a la acusación", sostiene parte del fallo.

Asimismo, agrega que "basta leer la contundente sentencia absolutoria que no fue recurrida para entender que era posible y más que eso era deber del fiscal realizar diligencias que corroboran su tesis, la que era débil, como adicionar las que la defensa solicitaba".

En la resolución se hace hincapié en "la ausencia por parte de los fiscales adjuntos de practicar diligencias investigativas que fueron solicitadas oportunamente por la defensa, lo que constituye también un incumplimiento grave al principio de objetividad".

En este caso, el demandante fue un profesor de educación musical detenido en 2013 tras ser acusado de violación contra una alumna menor de edad con síndrome de Down, caso por el que estuvo casi un año en prisión preventiva.