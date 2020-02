Criatura sin ojos ni aletas similar al delfín fue encontrada en costas de México

Una extraña criatura fue encontrada por turistas en la playa Destiladeras de Jalisco, a 20 kilómetros de Puerto Vallarta en México.

Con gran asombro, quienes encontraron al animal, notaron que aunque tenía un color gris parecido al de un delfín, no tenía ojos ni aletas, pero contaba con una larga cola, colmillos y filosos dientes.

Según el diario británico The Mirror, los turistas pensaron que se trataba de un delfín, hasta que se acercaron y notaron la forma de su cuerpo.

Lugareños del sector apuntan a que en Puerto Vallarta, ubicado junto a los arcos de Mismaloya, en la costa del Océano Pacífico de México, hay una zona marítima que tiene más de mil metros de profundidad, por lo que se piensa que esta criatura pertenece a una especie que podría habitar las profundidades del mar.

Informes locales sobre este hallazgo señalan que el hecho de que la criatura no tenga ojos da un indicio de que su origen podría estar en lo más profundo del Océano Pacífico, debido a que la luz no llega a las profundidades y no se necesitan ojos.

Si bien existen informes preliminares, aún no se determina el origen del animal y pescadores de la zona aseguran no haber visto anteriormente una criatura como esa.