37 kilómetros de perímetro y más de 5.200 hectáreas: las dificultades que mantienen vivo al mayor incendio de la temporada en Chile

Este miércoles se cumplen 11 días desde que se activó el foco de incendio forestal de Agua Fría, en Molina, y que creció al punto de convertirse en la peor catástrofe ecológica de la temporada, amenazando además al Parque Nacional Radal Siete Tazas.

Entre los esfuerzos de empresas y Conaf, son 26 brigadas en terreno, 14 maquinarias, 7 aviones y 11 helicópteros para combatir las llamas. Pese a la logística, el saldo hasta ayer era de más de 5.200 hectáreas consumidas por el fuego, siendo la mayoría de ellas bosque nativo.

El director de la Onemi, Ricardo Toro, señaló a Publimetro que la contención en el paño del siniestro alcanza el 70%, y que el frente activo, en la parte sur del perímetro, el avance de las llamas es lento.

"Tiene la particularidad de que (en la zona) hay muchas quebradas, por lo tanto cuesta el acceso. La misma conformación del terreno emite mucho humo y eso limita la acción de los helicópteros y aviones para combatir las llamas. Eso ha ralentizado el control del incendio", explicó Toro.

Pese a eso, desde el Gobierno indican que "está aislada de momento la posibilidad de afectación a viviendas o que llegue a la Reserva Siete Tazas, que está cerca en el lugar".

Bosque nativo a cenizas

Menos confianza muestra la alcaldesa de Molina, Priscilla Castillo, quien dice que "estamos muy complicados con un sector, El Toro, donde hay varias viviendas. No estaremos tranquilos hasta que el sector se apague totalmente".

La jefa comunal dice que en dicha zona hay unas 150 viviendas, la mayoría cabañas y residencias de veraneo, que colindan con la zona del Radal, donde comienza el Parque, y que habrían quedado a casi un kilómetro de las llamas.

El perímetro del incendio cubre unos 37 kilómetros. En dimensiones, es como si en Santiago cubriera desde Pajaritos hasta la Rotonda Atenas, de oriente a poniente, y del cerro San Cristóbal hasta el Estadio Municipal de La Cisterna, de norte a sur.

Columna de humo que alcanzó el incendio el pasado 15 de octubre. / Satélite WorldView. NASA.

La nubosidad fue un problema ayer, sumado a que lo termómetros marcaron 33º. A partir de hoy, las cosas podrían complicarse aún más, con temperaturas por sobre los 35º que se extenderían hasta mañana, además de que entraría el temido "viento puelche".

En Molina dicen que la pérdida de árbol nativo es una "catástrofe sin precedentes en la zona". Las llamas se habrían originado en una empresa forestal, y hasta balances de ayer, se calculó la reducción a cenizas de unas 1.100 hectáreas de pinos viejos, y 3.800 de bosque nativo y matorrales.

La autoridad comunal critica que la alerta roja haya sido decretada por la Conaf cuando ya habían 3 mil hectáreas afectadas. Sin embargo, el director de la Onemi aclara que la lógica de la alerta roja se aplica cuando un incendio está en dirección y a 4 kilómetros de zonas residenciales y parques. Antes, dice, el plan base de la Conaf asegura la intervención y la alerta amarilla, los recursos logísticos extra.

Como sea, la alcaldesa Castillo insiste en argumentar que "la alerta roja se dio cuando las llamas estaban a 2,8 kilómetros del Parque y del sector poblado, y eso para nosotros es ineficiente".

"No sabía que se publicaría"

Extrañeza causó este martes una singular videoconferencia entre el Presidente Piñera y el director de la Onemi Ricardo Toro, donde se le preguntó por la situación en Molina.

El video se propagó de inmediato en las redes, que tildaron el registro de "poco espontáneo" y"pauteado". Toro explicó a Publimetro que usualmente va directo a La Moneda a informar al mandatario cuando hay desastres, pero que la videoconferencia se hizo necesaria producto de las vacaciones de Piñera.

Eso sí, dice, no sabía que el registro lo publicaría el Presidente. "Me llamó él por la tarde. Yo entiendo que esa información a veces la publican, pero en ese momento lo único que sabía era que estaba hablando con el Presidente. No sabía el objetivo de ese llamado, ni si se iba a publicar", relató el director de la Onemi.